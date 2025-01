Bà Rịa - Vũng Tàu: Chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 9 bị bỏng nặng 2 chân

Ngày 24.1, Phòng GD-ĐT H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một nam sinh lớp 9 bị bỏng nặng do chế tạo pháo nổ.

V.Q.H bị bỏng cả 2 chân ẢNH: CTV

Theo báo cáo ban đầu của Trường THCS Hòa Hiệp, chiều 23.1, em V.Q.H (học sinh lớp 9) ở nhà cùng gia đình. Tại đây, em H. đã chế tạo pháo nổ và xảy ra vụ nổ lớn. Hậu quả, 2 chân của em H. bị bỏng nặng từ đầu gối xuống bàn chân.

Em H. đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo xã Hòa Hiệp cho biết đã yêu cầu lực lượng công an địa phương phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc em H. chế tạo pháo nổ. Thông tin ban đầu, H. đã đặt mua thuốc pháo trên mạng xã hội, sau đó về chế tạo pháo nổ thì xảy ra vụ nổ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Anh Đạt, Trưởng phòng GD-ĐT H.Xuyên Mộc, cho biết từ đầu năm 2025, lực lượng công an tỉnh, công an xã đã nhiều lần tuyên truyền về pháo và các chất gây nổ tại Trường THCS Hòa Hiệp. Riêng Ban giám hiệu Trường THCS Hòa Hiệp thường xuyên nhắc nhở các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, tuyên truyền học sinh về các chất gây nổ, an toàn giao thông, tai nạn đuối nước… trong các tiết sinh hoạt lớp.