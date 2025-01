Công an Q.Bình Tân bắt 2 người buôn bán pháo nổ nhập lậu

Trước đó, chiều 13.1, Phòng An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao (PA05) cùng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) và Công an Q.Bình Tân bắt quả tang Tân chạy xe máy chở 4 hộp pháo nổ, 200 viên pháo hình cầu.

Tân (trái), Nam tại trụ sở công an ẢNH: C.T.V

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Tân, cơ quan chức năng thu thêm 2 hộp pháo nổ, 200 viên pháo hình cầu, 12 viên pháo tự chế với khối lượng 32 kg.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Nam là người bán các loại pháo nổ trên cho Tân.

Công an xác định, Nam thuê nhà ở tỉnh Bình Dương để chứa pháo lậu. Khám xét nơi này, công an thu giữ hơn 600 dàn pháo nổ xuất xứ nước ngoài, 14 dây pháo nổ, 10 bịch pháo bi với trọng lượng hơn 1,2 tấn. Hiện công an đang mở rộng điều tra.