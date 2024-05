Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ và thông tin từ người dân cung cấp, cuối tháng 4.2024, Công an H.Hóc Môn phát hiện một số người nghi vấn lợi dụng địa bàn H.Hóc Môn để trung chuyển các loại hàng cấm là pháo nổ.

Công an H.Hóc Môn triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ CÔNG AN CUNG CẤP

Pháo nổ được nhập lậu từ Campuchia rồi đưa vào nội đô TP.HCM để tiêu thụ. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an H.Hóc Môn tập trung, khẩn trương xác minh làm rõ.

Sáng 10.5, Công an H.Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM bắt quả tang L.T.L (41 tuổi, ở Q.Tân Bình) và V.V.T (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều khiển xe tải chở theo 11 thùng carton bên trong chứa nhiều loại pháo nổ với tổng trọng lượng gần 620 kg cùng 29 thùng carton bên trong chứa các loại loa có xuất xứ nước ngoài, đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ khi đang đỗ trước nhà trên đường số 5, ấp Tiền Lân 7 (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) để chuẩn bị giao cho khách.

Căn cứ lời khai của L.T.L và V.V.T cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hóc Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển hàng cấm" là pháo nổ. Bên cạnh đó, nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án, Công an H.Hóc Môn đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, làm rõ những người có liên quan đến đường dây vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ nói trên.

Ngày 14.5, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Xuân Tùng (35 tuổi, quê Bình Thuận) là chủ kho hàng tại nhà không số, đường Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) khi đang lẩn trốn tại nhà người quen.

Bước đầu, công an xác định tháng 1.2024, thông qua mạng xã hội, Trần Xuân Tùng quen một người tên Sang (chưa rõ lai lịch) làm nghề buôn bán hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh.

Sau đó, Sang chuyển các loại hàng hóa đã qua sử dụng (quạt, máy giặt, bếp gas…) đến kho của Tùng để Tùng thuê người chuyển đi giao cho khách ở TP.HCM.

Thông qua Sang, L.T.L nhận chở hàng thuê cho Trần Xuân Tùng. Hằng ngày, Sang gửi cho Tùng các loại hàng lậu kèm danh sách, số điện thoại người nhận, số lượng hàng hóa cụ thể.

L.T.L và V.V.T có nhiệm vụ vận chuyển số hàng này đi giao cho khách theo danh sách, địa chỉ có sẵn. Khi nghe tin L.T.L và V.V.T bị Công an H.Hóc Môn tạm giữ, Tùng bỏ trốn đến nhà bạn ở Q.12 và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hóc Môn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Tùng về hành vi "vận chuyển hàng cấm" là pháo nổ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hóc Môn tiếp tục củng cố chứng cứ, đồng thời điều tra mở rộng, xác định tất cả những người có liên quan đến đường dây nói trên.