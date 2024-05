Ớn lạnh clip đánh nhau có hung khí tại chợ đầu mối Bình Điền

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông lớn tiếng, rồi lao vào ẩu đả nhau. Trong đó, một người cầm hung khí liên tiếp vung tay chém về phía đối phương. Người còn lại tránh né và cầm một vật tấn công lại đối thủ.



Đoạn clip ghi lại vụ đánh nhau ở nhà Lồng T CẮT TỪ CLIP

Lúc này, có một số người đứng xung quanh nhưng không ai dám vào can ngăn mà chỉ hô hoán, kêu hai người đánh nhau dừng lại. "Cầm dao, cầm đồ nè xuống hỗ trợ đi. Chém người bị thương luôn rồi", giọng một người trong clip hô lớn.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM). Theo người dân buôn bán tại chợ này, hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng T - khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng 16.5. Vụ việc khiến một người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra đánh nhau, lực lượng bảo vệ chợ phối hợp công an địa phương đến can thiệp, vãn hồi đám đông, giữ an ninh trật tự.

Nhà lồng T - khu chuyên kinh doanh trái cây xảy ra vụ đánh nhau có hung khí

TRẦN KHA

Chiều 17.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận có xảy ra vụ đánh nhau tại chợ này. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND P.7 (Q.8, TP.HCM) cho biết, hiện vụ việc đang được công an điều tra. Tuy nhiên người này nói đang chờ kết quả báo cáo từ phía công an nên chưa có thông tin cụ thể. Khi có kết quả từ cơ quan điều tra sẽ cung cấp thông tin sau.