Xô xát tại chợ đầu mối Hóc Môn, một người đi chợ tử vong

Ngày 19.2, Công an H.Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong sau vụ xô xát ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường tại chợ đầu mối Hóc Môn CTV

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông N.V.P (45 tuổi, quê Cao Bằng) đến chợ đầu mối Hóc Môn mua đồ.

Tại đây, ông P. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người buôn bán dẫn đến xô xát. Ông P. bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nhóm nghi can liên quan, lấy lời khai để làm rõ vụ án.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM (2 chợ đầu mối còn lại là Thủ Đức và Bình Điền). Chợ tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Sóc ở phía tây bắc TP.HCM, thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn.