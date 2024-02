Công an Q.12 ra quân đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân

Theo đó, đến dự và động viên lực lượng ra quân có Đoàn công tác của Quận ủy Q.12 do ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn; đại tá Phạm Đình Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an Q.12; các lãnh đạo Ban chỉ huy Công an Q.12, đội nghiệp vụ, công an 11 phường cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Toàn cảnh lễ ra quân CA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Danh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự nói riêng và toàn thể lực lượng Công an Q.12 nói chung thời gian qua bằng trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu đối với người dân, đã thực hiện rất tốt phương châm "Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, hạnh phúc cho mình".

Bí thư Quận ủy Q.12 hy vọng thời gian tới Công an Q.12 tiếp tục phát huy sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ để ngày càng hoàn thành xuất sắc hơn mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, an toàn, bình yên trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm mà các cấp lãnh đạo cũng như toàn thể người dân Q.12 dành cho lực lượng.

Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự thường sẽ có diễn biến phức tạp hơn, điển hình là các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, chạy xe lạng lách, nẹt pô, đua xe trái phép...

Vì vậy, việc chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên toàn địa bàn sẽ góp phần kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mất an toàn giao thông cũng như phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại, vui xuân.

Qua đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận và hỗ trợ của các cấp, các ngành, mặt trận, hội, đoàn thể, các tầng lớp người dân trong tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Ngay sau lễ ra quân, công an 11 phường của Q.12 cũng đã phối hợp cùng lực lượng quân sự phường và bảo vệ dân phố đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn.