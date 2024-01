Kiểm tra nhà hàng phát hiện nhiều người sử dụng ma túy

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Q.Bình Tân đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, trọng tâm là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện... kết hợp tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép chất ma túy.



Nhiều người bị công an tạm giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an Q.Bình Tân phát hiện một nhà hàng trên đường Bình Long (P.Bình Hưng Hòa A) có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc vi phạm pháp luật liên quan ma túy nên tiến hành xác minh, điều tra triệt phá.

Khoảng 3 giờ ngày 23.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân phối hợp Công an P.Bình Hưng Hòa A và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan kiểm tra nhà hàng trên. Lực lượng phát hiện 11 người trong 2 phòng, thu giữ ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy...

Ngày 24.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định tạm giữ 7 người, gồm: Lưu Minh Hiếu (31 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài (29 tuổi, quê Đồng Nai), Lưu Quốc Cường (25 tuổi, quê Đồng Tháp, cả 3 hiện ngụ Q.Bình Tân); Lê Phan Hoà Hiệp (25 tuổi), Vũ Văn Bằng (25 tuổi, cùng quê Tiền Giang); Trần Minh Trí (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Trần Bảo Nhi (19 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý những người này nói trên.