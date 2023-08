Sáng 8.8, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Đội Thanh tra giao thông số 7 (Sở GTVT TP.HCM) và Công an xã Bà Điểm kiểm tra ma túy các tài xế tại bến xe An Sương (H.Hóc Môn). Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển hành khách.



Theo đó, lực lượng chức năng lập chốt tại khu vực cổng bến xe An Sương và kiểm tra ma túy ngẫu nhiên các tài xế lái phương tiện xuất bến bằng kit test.

Bằng phương pháp này, 5 nhóm chất ma túy sẽ được phát hiện, gồm: thuốc lắc, cần sa - bồ đà, ma túy đá, thuốc phiện và ma túy tổng hợp.

Hơn 2 giờ kiểm tra với hàng chục tài xế, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Theo các tài xế, việc sử dụng ma túy, chất kích thích rất nguy hiểm vì tạo ảo giác, mất tỉnh táo dễ gây ra tai nạn khi tham gia giao thông trên đường. Do đó các tài xế cho biết rất ủng hộ việc kiểm tra ma túy này của lực lượng chức năng.

Trong khi đó, một cán bộ CSGT An Sương cho biết, việc kiểm tra ma túy tài xế tại các bến xe trên địa bàn được đơn vị thực hiện bất ngờ, thường xuyên. Nếu phát hiện vi phạm, tài xế sẽ được bàn giao cho công an địa phương lập biên bản, xử lý.

Sáng cùng ngày, đại diện bến xe An Sương, một số nhà xe cũng đã ký bản cam kết với Đội CSGT An Sương về việc thực hiện đúng quy định đón, trả khách; không lập các bến, bãi sai quy định; vận chuyển đúng số lượng hành khách…