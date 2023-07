Đột kích karaoke, bắt 4 dân chơi sử dụng ma túy nhiều tiền án tiền sự

Chiều 22.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự nghi phạm cầm đầu tổ chức sử dụng trái phép ma túy.



Trước đó, lúc 11 giờ 45 ngày 21.7, Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Sơn Trà và Công an P.Thọ Quang đột kích quán karaoke K. (P.Thọ Quang).

Cường (bên trái) và Minh NGUYỄN TÚ

Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an bắt quả tang 4 dân chơi, gồm Đinh Văn Cường (30 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Hồ Công Minh (36 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê), H.Đ.M.T. (44 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và D.T.H. (25 tuổi, ngụ TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đang sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 4 dân chơi đều dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói nilong chứa chất bột màu trắng (ma túy loại hàng khay Ketamine), 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy (ống hút, dĩa sứ bên trên có chứa chất bột ma túy loại hàng khay Ketamine), 1 thẻ nhựa…

Theo hồ sơ, trong số này, Đinh Văn Cường từng bị TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 10 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2016, vừa mãn hạn tù tháng 6.2023.



Hồ Công Minh bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 5 năm tù năm 2008 và năm 2015 bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 9 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 2.2023, Minh bị Công an P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn H.Đ.M.T có nhân thân xấu, từng 3 lần đi tù vào các năm 1997, 2002, 2011 về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển trái phép ma túy, 1 lần bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc.

Hiện Đinh Văn Cường bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hồ Công Minh bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vì không có nơi ở cố định, 2 dân chơi còn lại xử phạt hành chính.