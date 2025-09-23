Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt giữ tài xế vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới

Hoàng Huy
Hoàng Huy
23/09/2025 14:14 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ vận chuyển 40 tấn đường cát trái phép qua biên giới, bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng vì có hành vi vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới.

Ngày 23.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép đường cát qua biên giới.

- Ảnh 1.

Công an TP.HCM kiểm tra tài xế vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới

ẢNH: HOÀNG HUY

Trước đó, rạng sáng 10.9, tại khu vực phường Phú An, công an đã kiểm tra và tạm giữ xe container có nhiều dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát, không có giấy tờ hợp pháp.

Tài xế điều khiển phương tiện là Bùi Xuân Trọng. Trọng khai nhận, được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển số đường này từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TP.HCM với tiền công 8 triệu đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận một bộ hồ sơ giả gồm biên bản và hóa đơn để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Sau đó, Trọng điều khiển xe chở container rỗng đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, được hướng dẫn đi đường "tiểu ngạch" để sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng 50 kg, tổng cộng khoảng 40 tấn.

- Ảnh 2.

Bị can Bùi Xuân Trọng

ẢNH: HOÀNG HUY

Đáng chú ý, khi quay về Việt Nam, Trọng đã cho xe đi theo đường mòn, né tránh Trạm kiểm soát của Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trên đường đi Trọng bị cảnh sát kiểm tra.

Ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan nhằm làm rõ đường dây này. Cơ quan công an khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bảo vệ thị trường trong nước và giữ vững an ninh kinh tế.

