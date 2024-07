Thu giữ 2 tấn đường cát nhập lậu tại TP.HCM

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giám sát, theo dõi, trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Công an P.3, Q.6 đã bất ngờ kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh tại đường Gia Phú. Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang chứa trữ kinh doanh 2.000 kg (40 bao) đường cát tinh luyện do nước ngoài sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ toàn bộ 2.000 kg đường cát tinh luyện QLTT TPHCM

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, cũng không xuất trình được tài liệu chứng minh về chất lượng sản phẩm hàng hóa đang chứa trữ kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ toàn bộ 2.000 kg đường cát tinh luyện nêu trên, chuyển hồ sơ đến Cục Quản lý thị trường TP để ra quyết định xử phạt theo quy định. Với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm như trên, hộ kinh doanh, chủ hàng sẽ bị xử phạt số tiền 30 triệu đồng, và bị tịch thu toàn bộ hàng hóa nhập lậu.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới", lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục công tác giám sát, quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt là dịp lễ hội trung thu sắp tới, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.