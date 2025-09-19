Buộc các bị cáo nộp lại 113 kg vàng buôn lậu thu ngân sách

Chiều 19.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (25 tuổi) 13 năm tù; cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, đang trốn truy nã, xét xử vắng mặt) bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù, về tội buôn lậu 113 kg vàng.

12 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên quan nộp lại giá trị hàng hóa tương đương 113 kg vàng buôn lậu, và được cấn trừ vào số vàng đã bị thu giữ, để thu ngân sách nhà nước.

Các bị cáo trong vụ án buôn lậu 113 kg vàng ẢNH: HOÀNG DUYÊN

Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo đã lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, để móc nối với những người bên Campuchia thành lập hai đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng.

Trong đó, Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỉ đồng. Trí phụ trách nhánh ở biên giới tỉnh Long An, phạm tội với 77 kg, trị giá hơn 172 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định, khoảng tháng 12.2024, Sa biết bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê vận chuyển USD sang nước bạn giao cho Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch) rồi nhận vàng đưa về Việt Nam.

Nghĩa đã giấu vàng dưới động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi đưa vàng về nước, người này chuyển cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để giao cho hai đồng phạm đưa cho các chủ tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau, TP.HCM.

Sau khi vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 24 kg vàng (trị giá hơn 53 tỉ đồng), ngày 17.12.2024, Nghĩa đang đưa 12 kg (hơn 26 tỉ đồng) từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Trong đường dây buôn lậu do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng xác định, Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua các mối quan hệ, Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia và được người này thuê vận chuyển về nước tiêu thụ.

Trí lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và USD đưa qua biên giới mà không bị phát hiện. Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12.2024, anh ta thuê người chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp người của Van Hear để giao, nhận vàng.

Từ ngày 6 - 17.12.2024, Trí thỏa thuận với Van Hear mua 77 kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng. Sau khi đưa hàng qua biên giới tỉnh Long An (cũ) sẽ giao Cao Văn Chức vận chuyển về TP.HCM giao cho Nguyễn Chí Khoa (tổng cộng 29 kg, trị giá gần 65 tỉ đồng), Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg (hơn 107 tỉ đồng). Trí bị xác định có vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng).

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trong cáo trạng.