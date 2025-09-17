Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhận tội, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị 10 - 12 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
17/09/2025 10:05 GMT+7

Tại tòa, trả lời thẩm vấn chủ tọa, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng là đúng.

Sáng nay (17.9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tam (45 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu, trốn thuế; bị cáo Phạm Xuân Tình (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) tội trốn thuế.

Nhận tội, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị 10 - 12 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Tam (bìa phải) và bị cáo Phạm Xuân Tình (em trai bị cáo Tam)

ẢNH: NGUYỄN ANH

Cáo trạng cáo buộc ông Tam có hành vi nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng; từ năm 2017 - 2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi buôn lậu, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu.

Đối với hành vi trốn thuế, Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng), sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. 

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30.10.2019, Cục Thuế TP.HCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định về thuế kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là hơn 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 11,5 tỉ đồng).

Ngày 24.3.2020, Cục Thuế TP.HCM có thông báo xác nhận Asanzo đã nộp đủ tiền trốn thuế. 4 năm sau Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tam và em trai.

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam thay đổi lời khai

Tại tòa, Phạm Văn Tam và em trai đều thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng là đúng. Dù trước đó, quá trình điều tra, ông Tam kêu oan tội buôn lậu.

Tranh luận, đại diện Viện KSND TP.HCM khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội. 

Nhận tội, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị 10 - 12 năm tù- Ảnh 2.

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa

ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo là người quản lý công ty, nhưng cố ý phạm tội, hành vi nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm. 

Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhấn mạnh, bị cáo Tam có thay đổi về nhận thức ở tội danh buôn lậu, việc thay đổi cần được ghi nhận và đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo. 

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nêu bị cáo Tam và bị cáo Tình đã khắc phục toàn bộ hậu quả ở cả hai tội danh, cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ mới tại tòa, nên cần tuyên mức án phù hợp cho các bị cáo. 

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị ông Phạm Văn Tam từ 5 - 6 năm tù tội buôn lậu, từ 5 - 6 năm tù tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt ở 2 tội danh là 10 - 12 năm tù; đề nghị Tình từ 4 - 5 năm tù tội trốn thuế.


