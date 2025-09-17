Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Anh em chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị áp giải ra tòa

Phan Thương
Phan Thương
17/09/2025 08:38 GMT+7

Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam và em trai là bị cáo Phạm Xuân Tình bị xét xử một trong 2 tội trốn thuế, buôn lậu.

Sáng nay (17.9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu, trốn thuế; bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) tội trốn thuế.

Phiên tòa do chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.

Anh em chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị áp giải ra tòa- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Tam (bìa phải) và em trai tại tòa

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Cáo trạng thể hiện, Công ty Asanzo đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, ông Tam là giám đốc, đại diện pháp luật.

Năm 2017, ông Phạm Xuân Tình làm giám đốc, còn ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ tháng 8 - 10.2019, đoàn Thanh tra Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của công ty. Kết quả cho thấy Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa dán tem, bao bì nhãn hiệu Asanzo, rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo thuế; để ngoài sổ sách doanh thu bán hàng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Giám định thuế xác định, từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế GTGT và hơn 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 30.10.2019, Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Công an TP.HCM. Ngày 24.3.2020, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 15,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng.

Sau khi ông Phạm Văn Tam bị bắt, Công ty Asanzo vẫn hoạt động bình thường. Theo đăng ký, loại hình pháp lý kinh doanh của Công ty Asanzo là công ty cổ phần, trụ sở ở TP.HCM, có 1 chi nhánh miền Bắc.

Tin liên quan

Nhiều người khai Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam yêu cầu nhân viên bỏ trốn, chu cấp 30 triệu/tháng

Nhiều người khai Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam yêu cầu nhân viên bỏ trốn, chu cấp 30 triệu/tháng

Trong vụ án liên quan đến Công ty Asanzo, ông Trương Ngọc Liêm (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) khai khi cơ quan công an mời làm việc, ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo ông Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị truy tố buôn lậu và trốn thuế

Khám phá thêm chủ đề

ASANZO Phạm Văn Tam buôn lậu trốn thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận