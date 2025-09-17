Anh em chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị áp giải ra tòa

Sáng nay (17.9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu, trốn thuế; bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) tội trốn thuế.

Phiên tòa do chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.

Bị cáo Phạm Văn Tam (bìa phải) và em trai tại tòa ẢNH: PHAN THƯƠNG

Cáo trạng thể hiện, Công ty Asanzo đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, ông Tam là giám đốc, đại diện pháp luật.

Năm 2017, ông Phạm Xuân Tình làm giám đốc, còn ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ tháng 8 - 10.2019, đoàn Thanh tra Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của công ty. Kết quả cho thấy Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa dán tem, bao bì nhãn hiệu Asanzo, rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo thuế; để ngoài sổ sách doanh thu bán hàng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Giám định thuế xác định, từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm hơn 4,1 tỉ đồng thuế GTGT và hơn 11,5 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 30.10.2019, Cục Thuế TP.HCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Công an TP.HCM. Ngày 24.3.2020, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 15,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng.

Sau khi ông Phạm Văn Tam bị bắt, Công ty Asanzo vẫn hoạt động bình thường. Theo đăng ký, loại hình pháp lý kinh doanh của Công ty Asanzo là công ty cổ phần, trụ sở ở TP.HCM, có 1 chi nhánh miền Bắc.