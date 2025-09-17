Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại gia Đinh Trường Chinh cùng cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì đất vàng Q.1

Phan Thương
Phan Thương
17/09/2025 15:21 GMT+7

Bị cáo Đinh Trường Chinh và Huỳnh Thế Năng thỏa thuận 'góp vốn - thoái vốn' để mua khu đất hơn 6.300 m2 tại số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, gây thiệt hại ngân sách gần 970 tỉ đồng.

Ngày 17.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC); Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam - Vinafood II); Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đại gia Đinh Trường Chinh cùng cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì đất vàng Q.1- Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Trường Chinh

ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong phần thẩm tra lý lịch, ông Chinh khai trước khi bị khởi tố là Chủ tịch HDTC - doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2016. Năm 1997, ông từng bị TAND Q.Tân Bình (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản công dân; năm 1998 bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân; năm 2023 và 2024 bị Công an TP.HCM khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Bị cáo Năng trình bày, năm 2020 từng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm tại Vinafood II. Còn ông Trí được miễn trách nhiệm hình sự về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý nhà đất hơn 6.300 m2 tại số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ). Năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỉ đồng, Vinafood II được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất này với mục đích xây dựng khách sạn, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, đến giai đoạn 2014 - 2015, do làm ăn thua lỗ, Vinafood II chủ trương xử lý 4 bất động sản trên để thu hồi vốn, trả nợ.

Đại gia Đinh Trường Chinh cùng cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì đất vàng Q.1- Ảnh 2.

Từ phải qua: Bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí, Đinh Trường Chinh

ẢNH: NGUYỄN ANH

Cáo trạng xác định, ông Đinh Trường Chinh (lúc này là đại diện Công ty Việt Hân) đã lợi dụng chủ trương này, nhiều lần gửi văn bản xin mua khu đất của Vinafood II.

Ông này bị cáo buộc cùng ông Huỳnh Thế Năng thống nhất thực hiện phương án "góp vốn - thoái vốn" để mua khu đất hơn 6.300 m2 mà không qua đấu giá, sau đó thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án.

Theo đó, tháng 12.2015, Vinafood II ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng khu đất với giá 730 tỉ đồng (570 tỉ đồng chuyển nhượng vốn góp và 160 tỉ đồng thoái 20% vốn). Trong hợp đồng, ông Chinh cam kết tiếp tục dự án.

Xét xử vụ thâu tóm 'đất vàng' ở TP.HCM: Bất ngờ quá khứ tù tội của các bị cáo

Tuy nhiên, theo điều tra, mục đích của ông Chinh không phải hợp tác triển khai mà để mua lại 4 cơ sở nhà đất rồi bán thu lợi. Sau khi thanh toán hơn 730 tỉ đồng, ông rao bán khu đất cho nhiều tập đoàn bất động sản với giá khoảng 2.000 tỉ đồng. Chỉ 33 ngày sau, ông chuyển nhượng 99% vốn tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty CP bất động sản Mùa Đông giá 1.683 tỉ đồng, thu lợi gần 970 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, khu đất thuộc tài sản nhà nước, phải đấu giá công khai và chỉ được chuyển nhượng khi có phép của Chính phủ. Tuy nhiên, do đã thỏa thuận trước với ông Huỳnh Thế Năng, Đinh Trường Chinh vẫn thực hiện chuyển nhượng trái quy định, gây thất thoát 970 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Đinh Trường Chinh Vinafood II HUỲNH THẾ NĂNG Đất vàng
Xem thêm bình luận