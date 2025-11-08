Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt giữ cựu cán bộ làm giả hồ sơ đất sau 3 năm lẩn trốn

Huy Đạt
Huy Đạt
08/11/2025 11:09 GMT+7

Sau 3 năm lẩn trốn, cựu cán bộ đo đạc ở TP.Đà Nẵng vừa bị bắt vì làm giả hồ sơ, lập khống hồ sơ đất, gây thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngày 8.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đình Quý (39 tuổi, P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

- Ảnh 1.

Bị can Đặng Đình Quý bị bắt tạm giam sau 3 năm lẩn trốn

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ nguồn tin của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Quý khi còn là cán bộ đo đạc Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Liên Chiểu (cũ) đã cấu kết với một người dân trên địa bàn P.Hòa Hiệp Nam gian dối trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, vào tháng 5.2015, Quý lợi dụng chức vụ, lấy thông tin thửa đất số 134 (tờ bản đồ 29, diện tích 298 m², đã được cấp giấy chứng nhận) để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho một thửa đất khác số 82, tờ bản đồ 270, diện tích 252,4 m², gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,64 tỉ đồng. 

Sau khi vụ việc bị phát hiện năm 2022, Quý bỏ trốn khỏi địa phương. 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng công an đã truy tìm, bắt giữ Quý sau 3 năm lẩn trốn. 

Hiện, vụ án làm giả hồ sơ đất đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

