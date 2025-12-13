Giám đốc Công an TP.Hà Nội phát lệnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, yêu cầu các đơn vị, lực lượng công an thành phố đồng loạt ra quân vào lúc 8 giờ ngày 15.12 và quán triệt đây là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị; phải thực hiện bài bản, không có điểm dừng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ẢNH: ĐÌNH HUY

Chỉ đạo khắc phục 5 "điểm nghẽn" của Hà Nội, trong đó Công an Hà Nội được giao chủ trì khắc phục 4 "điểm nghẽn" về ùn tắc giao thông, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Tùng đặc biệt lưu ý đến vi phạm trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội lấy ví dụ 3 phường ở trung tâm Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa qua được chọn thí điểm để xây dựng kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị khiến người dân phấn khởi.

"Tôi đề nghị chúng ta phải làm hàng ngày, làm đến khi người dân thay đổi ý thức", ông Tùng nói và cho rằng các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ này.

Các lực lượng công an ra quân ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo kế hoạch, từ ngày 15.12.2025 đến 16.3.2026, Công an TP.Hà Nội đã giao các đơn vị, lực lượng thực hiện 7 nhóm chỉ tiêu chung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, bao gồm các lĩnh vực: bảo vệ an ninh quốc gia; phòng chống tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Cạnh đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí…

Đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm, Công an TP.Hà Nội đặt mục tiêu điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán, lực lượng công an Hà Nội sẽ có phương án phòng ngừa ùn, tắc giao thông; duy trì trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố.