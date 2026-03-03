Quy hoạch đô thị biển Phan Thiết đến 2050: Định hình cực tăng trưởng mới của Lâm Đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) đang lấy ý kiến về nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né đến năm 2050.

Các cơ quan liên quan nhận xét, cho ý kiến về bản quy hoạch này và gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 để đơn vị này thực hiện tiếp các bước triển khai quy hoạch.

Du khách tham quan đồi cát bay Mũi Né dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: QUẾ HÀ

Quyết định chiến lược cho đô thị biển Phan Thiết

Theo bản quy hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, cả 6 phường này, với diện tích hơn 285 km², dân số trên 311.000 người, thực chất là toàn bộ không gian lõi của đô thị Phan Thiết trước đây, là đô thị loại II, trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Bình Thuận cũ. Sau sáp nhập, khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới ở ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng và vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Tàu bè của bà con ngư dân Phan Thiết neo đậu trên sông Cà Ty ẢNH: QUẾ HÀ

Theo cơ quan quy hoạch, sở dĩ phải quy hoạch liên phường vì hiện nay khu vực ven biển này bùng nổ du lịch. Hàng trăm dự án đô thị, du lịch, năng lượng và hạ tầng kinh tế khác được các nhà đầu tư trong và ngoài nước "gửi gắm" tại đây.

Nếu không có một cấu trúc không gian thống nhất, mỗi phường sẽ thành một "ốc đảo", mạnh ai nấy làm một cách manh mún, phá vỡ tổng thể. Quy hoạch liên phường chính là phá vỡ ranh giới hành chính để thiết kế một chỉnh thể đô thị biển đúng nghĩa cho một tỉnh có diện tích lớn như Lâm Đồng.

Mặt khác, trục ven biển từ phường Hàm Thắng đến phường Tiến Thành không thể chia cắt, vụn vỡ. Những cây cầu vượt cửa sông Cái, sông Cà Ty, những tuyến đường ven biển nối Lê Lợi - Lạc Long Quân, kết nối về cao tốc Bắc - Nam, tất cả đang được đưa vào một bản đồ đô thị chung.

Cụ thể, quy hoạch tỉnh Bình Thuận cũ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) đặt mục tiêu mở rộng đô thị Phan Thiết về phía bắc, phía tây, hướng tới đô thị loại I.

Làng chài Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

"Tinh thần chủ đạo trong quy hoạch đó không mất đi sau sáp nhập. Ngược lại, trong không gian phát triển mới của Lâm Đồng, một tỉnh có cao nguyên, có biển, có cảng nước sâu Sơn Mỹ, có trục cao tốc xuyên Việt thì vai trò của cụm 6 phường này càng rõ nét hơn, càng cụ thể hơn", một cán bộ tham gia quy hoạch chia sẻ.

Vẫn theo vị cán bộ này, đó là chuỗi giá trị logistics cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Né, công nghiệp năng lượng, đô thị dịch vụ, kinh tế ban đêm, kinh tế số gắn với du lịch thông minh. Muốn vận hành chuỗi công năng ấy, không gian phải được thiết kế ngay từ đầu.

Du khách lướt ván diều trên biển Mũi Né ẢNH: VĂN THÀNH

Đô thị Phan Thiết cách TP.HCM khoảng 200 km, cách sân bay Long Thành 120 km, kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng Sơn Mỹ trong bán kính chưa đến 150 km. Là điểm giao giữa cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao tương lai và trục ven biển. Đó là chưa kể sân bay Phan Thiết đang dần hình thành ngay ven biển Mũi Né, một thương hiệu du lịch đã được khẳng định trong nước và quốc tế.

Quy hoạch không chỉ để làm giàu từ kinh tế biển

Phan Thiết không chỉ nổi tiếng với "biển xanh, cát trắng, nắng vàng", mà Phan Thiết còn gắn với làng chài, di sản văn hóa Chăm Pa, lễ hội cầu ngư, lễ hội nghinh Ông, nhịp sống của ngư dân trải qua hơn 300 năm.

Phan Thiết có nhiều làng nghề truyền thống về chài lưới ẢNH: VĂN THÀNH

Theo đó, quy hoạch Phan Thiết liên phường còn dành không gian cho bảo tồn, cho quảng trường biển, cho tuyến đi bộ, cho làng nghề truyền thống tồn tại song song với khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Mũi Né, tức là phát triển mà không đánh mất bản sắc.

Thuyết minh của quy hoạch còn cho rằng, trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, không còn đơn vị trung gian, việc lập quy hoạch chung cho 6 phường là cách tiếp cận mới và hiện đại. Quản lý theo không gian chức năng, không bị bó hẹp bởi địa giới hành chính cũ. Đây là tư duy quản trị đô thị rất mới, vừa tổng thể, vừa có tính đồng bộ.