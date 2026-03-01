Đóng cửa sân bay Liên Khương, kịch bản nào đón khách đến Lâm Đồng?

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức (chiều 27.2), Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, từ ngày 4.3, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa. Đây là quyết định cần thiết để nâng cấp hạ tầng sân bay, nhưng trước mắt, sẽ là áp lực tức thì cho ngành du lịch Lâm Đồng, phải có kế hoạch ứng phó.

Gần 1 triệu lượt khách bị ảnh hưởng

Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, hiện mỗi ngày sân bay Liên Khương khai thác 34 chuyến bay, kết nối các trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số thị trường quốc tế như Malaysia, Đài Loan. Ước tính trong gần 6 tháng ngưng hoạt động sẽ có khoảng 960.000 lượt khách bị ảnh hưởng.

Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác từ ngày 4.3 ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, dòng khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình, người cao tuổi, những phân khúc phụ thuộc lớn vào hàng không vì yếu tố thời gian và sự thuận tiện sẽ giảm đi rõ rệt.

Sân bay đóng cửa, áp lực dồn lên hệ thống giao thông đường bộ. Vì thế, các trục kết nối liên vùng, đặc biệt vào dịp lễ, tết, có nguy cơ sẽ quá tải. Nếu không điều tiết tốt, ùn tắc và mất an toàn giao thông sẽ xảy ra và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến.

Đáng chú ý, Đà Lạt nhiều năm qua phát triển mạnh nhờ dòng khách bay thẳng cuối tuần. Khi đường trên không bị "khóa", mô hình tăng trưởng phụ thuộc hàng không lộ rõ sự tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái du lịch Đà Lạt.

Tuy vậy, Sở nhìn nhận rằng, việc nâng cấp sân bay là bước chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới. Hạ tầng tốt hơn sẽ mở rộng kết nối, tăng năng lực khai thác khi hoạt động trở lại. Vấn đề là giai đoạn chuyển tiếp phải được tổ chức khép kín, liên kết không được để đứt chuỗi cung ứng khi khách phải bay xa hơn, chi phí cao hơn.

Kết nối thị trường, thiết kế lại sản phẩm biển, núi và hoa

Kịch bản được ngành du lịch Lâm Đồng đặt ra là chuyển trọng tâm sang thị trường khách đi đường bộ. Nguồn khách chính theo đường bộ đến Đà Lạt vẫn xác định chủ yếu từ thị trường TP.HCM, Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Sân bay Liên Khương đóng cửa sẽ tác động trực tiếp lên hệ sinh thái du lịch Lâm Đồng ẢNH: BÁ DUY

Lợi thế cho khách theo đường bộ đến Đà Lạt không phải không có. Khi tuyến QL28B hoàn thiện (dự kiến tháng 3.2026), kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lên Đà Lạt qua nút giao Đại Ninh, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn đáng kể.

Thời điểm đó, ngành du lịch Lâm Đồng chủ trương thúc đẩy mạnh hơn nữa sản phẩm liên kết "một hành trình - đa trải nghiệm", để kết nối Mũi Né - Đà Lạt - Tà Đùng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho rằng, du khách có thể bắt đầu từ biển, di chuyển lên cao nguyên hoa và kết thúc ở không gian hồ - núi đặc trưng. Trục du lịch này có cả biển, hoa, núi trong một cung đường. Đặc biệt, dự kiến 3 tháng hè lượng khách sẽ đổ bộ đến Đà Lạt lưu lượng rất lớn.

"Chúng tôi nghĩ trong thời gian sân bay đóng cửa cũng là lúc cơ hội cho ngành du lịch cấu trúc lại chuỗi giá trị liên vùng nội tỉnh, tạo ra những sản phẩm có giá trị độc đáo cho du khách mà chỉ Lâm Đồng mới có được", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng chia sẻ.

Ông Khoa còn cho rằng, thời điểm này, ngành du lịch cần điều chỉnh sản phẩm phù hợp khách đường bộ. Cụ thể, có các tour ngắn ngày linh hoạt, di chuyển bằng xe chất lượng cao. Có combo trọn gói, giá cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú. Mặt khác, cần có các sự kiện nội tỉnh, ở từng điểm đến như các lễ hội văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, thể thao để du khách có điều kiện trải nghiệm, ở lâu hơn.

Quan trọng hơn, các điểm đến phải xác định luôn giữ bằng được môi trường xanh - sạch - an toàn cho du khách. Khi quãng đường di chuyển dài hơn, trải nghiệm tại điểm đến càng phải đủ tốt để bù đắp.