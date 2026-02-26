Sân bay Liên Khương trước giờ đóng cửa để sửa chữa

Đây được xem là đợt 'đại tu' lớn nhất của sân bay Liên Khương trong nhiều năm qua.

Huy động tối đa nhân lực, máy móc để đảm bảo tiến độ

Những ngày cuối tháng 2, bên trong khu vực sân bay Liên Khương, các đơn vị thi công đã gấp rút chuẩn bị mặt bằng, mở đường vận chuyển vật liệu, bố trí bãi tập kết đá, cát và lần lượt xây dựng 3 trạm trộn bê tông. Nhiều phương tiện cơ giới, máy móc chuyên dụng đang được huy động để sẵn sàng khởi công đúng thời điểm ngày 4.3.

Sẵn sàng cho ngày khởi công nâng cấp sửa chữa sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Đường chở vật tư, máy móc vào sân bay Liên Khương phục vụ sửa chữa, nâng cấp ẢNH: LÂM VIÊN

Theo kế hoạch, việc đóng cửa hoàn toàn trong gần 6 tháng giúp nhà thầu tập trung thi công liên tục, tránh gián đoạn, bảo đảm an toàn và rút ngắn thời gian hoàn thành như đã cam kết với tỉnh Lâm Đồng.

Bãi tập kết vật tư để sửa chữa, nâng cấp đường cất, hạ cánh sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Sẽ có 3 trạm trộn bê tông trong khu vực sân bay Liên Khương để phục vụ việc sửa chữa, nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn... ẢNH: LÂM VIÊN

Việc nâng cấp không chỉ giải quyết tình trạng đường cất, hạ cánh xuống cấp hiện nay mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư lâu dài của Lâm Đồng trong tương lai.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án, mục tiêu nâng cấp lần này nhằm đưa công suất lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030, hướng đến 7 triệu khách vào năm 2050, đủ điều kiện đón các dòng máy bay lớn hơn.

Ga đi ở sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỉ đồng cho các hạng mục đồng bộ, trong đó có kế hoạch xây dựng nhà ga hành khách mới trong giai đoạn sau.

Hàng chục chuyến bay phải tạm dừng mỗi ngày

Là cảng hàng không kết nối trực tiếp Đà Lạt - Lâm Đồng với TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương trong nước, quốc tế, sân bay Liên Khương mỗi ngày đón hàng chục chuyến bay của Vietnam Airlines, VietJet Air, Bombay cùng các chuyến charter đi Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…, cao điểm mỗi ngày có 42 chuyến đến và đi, trung bình 34-36 chuyến đến và đi.

Cao điểm mỗi ngày sân bay Liên Khương có 42 chuyến đến và đi ẢNH: CTV

Trong thời gian sân bay đóng cửa, toàn bộ các chuyến bay sẽ tạm dừng. Các hãng hàng không triển khai chính sách hỗ trợ hoàn, đổi vé cho hành khách, có hiệu lực đến hết ngày 31.8.2026.

Riêng Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng cường khai thác các đường bay lân cận như TP.HCM - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Cam Ranh, Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột, Hà Nội - Cam Ranh… nhằm duy trì kết nối khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ.

Hiện các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ vận tải cũng chủ động xây dựng phương án thích ứng, tăng cường tour kết hợp đường bộ, liên kết điểm đến lân cận để giữ chân du khách đến Đà Lạt.

Đi Đà Lạt bằng đường nào khi sân bay Liên Khương đóng cửa?

Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa, du khách có thể bay đến các sân bay gần Đà Lạt và tiếp tục di chuyển bằng đường bộ. Cụ thể, du khách từ các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung có thể chọn chuyến bay đến Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó tiếp tục di chuyển đến Đà Lạt bằng đường bộ.

Lượng hành khách đến Đà Lạt qua sân bay Liên Khương ngày càng tăng ẢNH: LÂM VIÊN

Từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi Đà Lạt khoảng 160 km. Sau khi hạ cánh, hành khách có thể đi xe khách tuyến Nha Trang - Đà Lạt thời gian từ 3 - 4 giờ, giá vé từ 150.000 - 250.000 đồng/lượt/người, hoặc tự lái xe theo quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê lên Đà Lạt. Từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt khoảng 200 km; thời gian di chuyển đường bộ 4 - 4,5 giờ, giá vé 120.000 - 200.000 đồng/lượt/người.

Với hành khách từ TP.HCM và các tỉnh phía nam, xe khách giường nằm tuyến TP.HCM - Đà Lạt (khoảng 300 km) có giá vé từ 250.000 - 350.000 đồng/lượt/người, thời gian đi từ 6 - 8 giờ. Nếu từ TP.HCM đi theo tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, rẽ trái qua quốc lộ 28B lên đèo Đại Ninh (khi hoàn thành nâng cấp) thì thời gian di chuyển chỉ từ 5 - 5 giờ 30 phút. Với hành khách miền Bắc và miền Trung có thể đi tàu hỏa đến Nha Trang, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô lên Đà Lạt.

Chào đón du khách Thái Lan đến Đà Lạt qua sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Việc tạm đóng cửa sân bay Liên Khương trong 6 tháng chắc chắn gây xáo trộn lớn cho việc đi lại và hoạt động du lịch. Tuy nhiên, về dài hạn, đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để Lâm Đồng sở hữu hạ tầng hàng không hiện đại, đủ sức đón dòng khách tăng trưởng mạnh trong những năm tới.



