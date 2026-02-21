Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

CSGT siết kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ ở khu vực Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
21/02/2026 17:49 GMT+7

Trong 10 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, Đội CSGT đường bộ số 3 (PC08), Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra gần 3.000 phương tiện, xử lý 730 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1,5 tỉ đồng; trong đó có 144 trường hợp nồng độ cồn.

Ngày 21.2, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, đóng ở phường Phan Thiết) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26 tết đến mùng 5 tết (21.2), Đội CSGT đường bộ số 3 đã tuần tra, kiểm soát, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến thuộc khu vực các phường của TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

CSGT siết kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ ở khu vực Phan Thiết- Ảnh 1.

Đội CSGT đường bộ số 3 kiểm tra nồng độ cồn ngày mùng 3 tết tại khu vực phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: QUẾ HÀ

Trong 10 ngày, đơn vị đã tổ chức 116 ca tuần tra, với 381 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; dừng kiểm soát 2.997 phương tiện.

Qua đó, lực lượng CSGT lập biên bản 730 trường hợp vi phạm, tạm giữ 177 phương tiện, ước tính tổng số tiền phạt 1,55 tỉ đồng.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, CSGT đã kiểm tra 1.621 trường hợp; phát hiện 144 trường hợp vi phạm, tạm giữ 144 phương tiện, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp. Số tiền phạt ước tính riêng lỗi vi phạm nồng độ cồn hơn 1 tỉ đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ số 3, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện công khai, đúng quy trình, tập trung vào các khung giờ, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

nồng độ cồn Lâm Đồng Công an tỉnh Lâm Đồng phường Phan Thiết Bộ Công an
