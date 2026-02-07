Cử tri phường Bình Thuận giới thiệu đại tá Huỳnh Ngọc Liêm ứng cử đại biểu Quốc hội

Đại diện Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thuận (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri đánh giá, nhận xét về đại tá Huỳnh Ngọc Liêm (50 tuổi) là cán bộ có năng lực, là người lãnh đạo từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành công an, có trình độ tiến sĩ an ninh, cao cấp lý luận chính trị, từng giữ chức vụ Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ), Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu cảm ơn cử tri ẢNH: Q.H

Trong quá trình công tác, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy khoa học, phương pháp làm việc nghiêm túc, sâu sát thực tiễn và có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cử tri khu phố 6, phường Bình Thuận, còn có ý kiến nhận xét, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm có phong cách sống giản dị, mối quan hệ gần gũi, đúng mực đối với bà con nhân dân nơi cư trú, bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động tại khu dân cư, góp phần xây dựng khối đoàn kết ở cơ sở.

100% cử tri nhất trí giới thiệu đại tá Huỳnh Ngọc Liêm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 ẢNH: Q.H





Kết quả biểu quyết tại hội nghị, 100% cử tri tham dự tín nhiệm, giới thiệu đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm đảm bảo đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cử tri thống nhất giới thiệu đại tá Đậu Xuân Bảo ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Trước đó, sáng 6.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại tá Đậu Xuân Bảo (49 tuổi), Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ban Công tác Mặt trận đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của đại tá Đậu Xuân Bảo. Theo đó, đại tá Đậu Xuân Bảo là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trưởng thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và luôn gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ.

100% cử tri phường 1 Bảo Lộc đồng ý giới thiệu đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 ẢNH: NHƯ Ý

Cử tri phường 1 Bảo Lộc nhận xét đại tá Bảo là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú; bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Kết quả, 100% cử tri phường 1 Bảo Lộc tham dự hội nghị thống nhất tín nhiệm và giới thiệu đại tá Đậu Xuân Bảo ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.