Hàng ngàn thanh niên công nhân tham dự Phở yêu thương

Chương trình Phở yêu thương 2026 do Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và báo Tuổi Trẻ phối hợp, đồng tổ chức tại quảng trường xã Bàu Bàng (TP.HCM) có chủ đề "Phở đến với công nhân, người lao động".

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết chương trình Phở yêu thương 2026 mang đến hơn 10.000 suất phở do các đầu bếp chuyên nghiệp của các nhà hàng, khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group cùng các thương hiệu phở nổi tiếng đến từ TP. HCM, Hà Nội trực tiếp nấu và phục vụ tại chỗ cho thanh niên công nhân, người lao động.

Đến dự chương trình, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tham gia phục vụ phở cho thanh niên công nhân, người lao động thưởng thức còn có các nhà hàng, khách sạn 5 sao như: khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, khách sạn Kim Đô, khách sạn Đệ Nhất, nhà hàng sân Golf Thủ Đức…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự chương trình Phở yêu thương 2026 do Saigontourist Group và báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó còn có những thương hiệu phở nổi tiếng gồm: Phở Ta (thuộc Công ty thực phẩm Bình Tây), Phở Phát Tài, Phở Phú Gia (TP.HCM), Phở Thìn (Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết chương trình Phở yêu thương lần thứ 8 còn mang thông điệp sẻ chia cộng đồng và chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng thanh niên công nhân, người lao động, chung tay thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, lãnh đạo báo Tuổi Trẻ và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (ở giữa, từ trái qua) trao quà cho thanh niên công nhân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài mục đích mang Phở yêu thương đến với bà con nhân dân, thanh niên công nhân, người lao động, Saigontourist Group còn mang đến hơn 350 phần quà (hiện kim và hiện vật) tặng cho các hoàn cảnh khó khăn của xã Bàu Bàng và các xã, phường lân cận như: phường Bến Cát, xã An Long, xã Long Hòa, xã Long Nguyên và xã Trừ Văn Thố.

Hàng ngàn thanh niên công nhân, người lao động tham gia chương trình Phở yêu thương 2026 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức talkshow "Cơ hội nghề nghiệp" với các nội dung cập nhật các cơ hội việc làm mới đòi hỏi người lao động phải nâng cao kỹ năng chuyên môn hóa để thích nghi với yêu cầu mới của thị trường lao động, đặc biệt trong tình hình mới với sự thay đổi về địa giới hành chính; tổ chức buổi chia sẻ hướng dẫn bà con cách nấu phở ngon từ các đầu bếp của các nhà hàng khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group; giao lưu âm nhạc nghệ thuật với với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng…