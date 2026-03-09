Sẵn sàng tuổi 18: Hàng trăm bạn trẻ tham gia tìm hiểu bầu cử

Đến dự chương trình "Sẵn sàng tuổi 18" tìm hiểu về cuộc bầu cử, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em VN; anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: Đ.N

Theo Ban tổ chức, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao những phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: Đ.N

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 15.3. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới sau 40 năm đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều thời cơ và trách nhiệm đặt ra cho mỗi người dân Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia ẢNH: Đ.N

Trong đó, lực lượng cử tri trẻ, đặc biệt là đoàn viên, học sinh 18 tuổi là thế hệ công dân mới, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ tương lai đất nước.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết chương này được tổ chức với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh những kiến thức thiết thực và dễ hiểu về pháp luật bầu cử, giúp các bạn có thêm sự chuẩn bị trước khi chính thức trở thành cử tri của đất nước.

"Thông qua các hoạt động tìm hiểu, giao lưu và trao đổi trong chương trình, chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày bầu cử, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước...", anh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên ẢNH: Đ.N

Tại chương trình, các em học sinh, đoàn viên, thanh niên đã được xem các tiểu phẩm do Đoàn phường Tân Uyên (TP.HCM) xây dựng, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Báo cáo viên là ông Võ Văn Dũng, Phó ban Xây dựng Đảng phường Tân Uyên, cũng thông tin, trao đổi giúp các bạn đoàn viên, thanh niên nắm rõ hơn những nội dung quan trọng cũng như những lưu ý cần thiết khi tham gia bầu cử.

Dịp này, T.Ư Đoàn cũng đã trao 100 suất học bổng, trị giá 100 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.