Dự Hội trại tòng quân: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong tân binh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Chiều và tối 3.3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN dự đêm Hội trại tòng quân 2026 của xã Long Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. Đoàn công tác của Trung ương Đoàn dự khai mạc Hội trại tòng quân tại xã Trừ Văn Thố (TP.HCM), trao tặng công trình thanh niên, sân chơi thiếu nhi các địa phương.

Thanh niên lên đường nhập ngũ được Bí thư Trung ương Đoàn lì xì năm mới ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tượng trưng các công trình cho thiếu nhi xã Long Hòa, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại đêm Hội trại tòng quân xã Long Hòa diễn ra với các phần thi biểu diễn văn nghệ, giao lưu với những chiến sĩ đã xuất ngũ nhằm động viên, khích lệ các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó chủ tịch UBND xã Long Hòa, cho biết 62 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia đêm Hội trại tòng quân là những thanh niên ưu tú của xã nhà được tuyển chọn, hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, văn hóa để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên nhắn nhủ các thanh niên lên đường nhập ngũ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh cho hay trong những năm qua thời gian thanh niên Long Hòa đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với tinh thần tự tin, các thanh niên đã cống hiến hết sức mình trong thời gian công tác trong quân đội và công an nhân dân.

Các địa phương tham gia Hội trại tòng quân được tặng cờ thi đua ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Dù ở môi trường nào các bạn cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều bạn đã trở thành những sĩ quan, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong các đơn vị quân đội và công an; có bạn sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đã được bố trí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã; còn lại là lực lượng tiên phong, nòng cốt đi đầu trong lao động, công tác, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương", ông Nguyễn Ngọc Thạnh chia sẻ.

Khích lệ tân binh phát huy truyền thống, bản lĩnh

Tại đêm Hội trại tòng quân xã Long Hòa (TP.HCM) chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao biểu trưng, tặng xã Long Hòa 2 công trình tủ sách thiếu nhi và sân chơi thiếu nhi với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Thăm, tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn nhủ các tân binh về môi trường quân đội với nhiều thử thách nhưng cũng là nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỷ luật để trưởng thành.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chụp hình lưu niệm với tân binh cao 1,93m (bên phải) và Bí thư Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa bên tân binh cao 1,87m ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Trang mong rằng với truyền thống của thanh niên Việt Nam "Tổ quốc gọi – Thanh niên sẵn sàng" các tân binh sẽ không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Hiện chị Nguyễn Phạm Duy Trang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM, gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Đáp lại sự gửi gắm tâm tư của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, đại diện các tân binh tin tưởng với sự quan tâm động viên của Trung ương Đoàn, của địa phương và gia đình sẽ là nguồn động lực để vững vàng vượt qua thử thách, đoàn kết, quyết tâm góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày (3.3) chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đại diện Trung ương Đoàn cũng đã tham dự khai mạc Hội trại tòng quân ở phường Chánh Phú Hòa và xã Trừ Văn Thố (TP.HCM) đồng thời trao tặng các công trình thanh niên, sân chơi cho thiếu nhi.

Tại phường Chánh Phú Hòa, ông Nguyễn Công Quan, Chủ tịch UBND phường cho biết Hội trại tòng quân 2026 của phường Chánh Phú Hòa tổ chức với các hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, ấm áp, để mỗi thanh niên trước giờ lên đường nhập đều cảm nhận được sự quan tâm, động viên chân thành từ địa phương, người thân và của Trung ương Đoàn.