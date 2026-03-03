Chào cờ nơi 'ngã ba Đông Dương': Người trẻ rưng rưng niềm tự hào chủ quyền

Quốc ca ngân vang giữa đại ngàn biên giới

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại ngàn biên giới, Quốc ca Việt Nam vang lên ở "ngã ba Đông Dương", nơi 1 bước chân có thể chạm tới 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia khiến người trẻ không giấu được xúc động. Hành trình của chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ (mùa 2) vì thế càng thêm ý nghĩa khi bắt đầu bằng lễ chào cờ thiêng liêng vào chiều 2.3 tại nơi cột mốc chủ quyền.

Các bạn trẻ trong chương trình Ngàn cuốn sách – Vạn ước mơ xúc động hát Quốc ca giữa đại ngàn biên giới nơi cột mốc "ngã ba Đông Dương"

ẢNH: HẢI PHONG

Chương trình do Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức. Cột mốc đặc biệt này nằm trên đỉnh núi cao, giữa bạt ngàn rừng xanh, được xây dựng bằng đá hoa cương vững chãi, mỗi mặt khắc quốc huy và tên của một quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Khoảnh khắc thiêng liêng khi tiếng Quốc ca vang lên tại cột mốc chủ quyền giữa trùng điệp núi rừng

ẢNH: VĂN CHIẾN

Từ nơi đây, phóng tầm mắt ra xa là trùng điệp núi non, mây trắng bảng lảng, cảm nhận rõ sự thiêng liêng của từng tấc đất biên cương. "Ngã ba Đông Dương" là tọa độ địa lý và là biểu tượng của chủ quyền, của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Giữa không gian lồng lộng gió núi, nhiều bạn trẻ đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam và cả những nhà nghiên cứu đang học tập, sinh sống ở nước ngoài tự hào đồng thanh hát Quốc ca.

Các thành viên trong đoàn chương trình “Ngàn cuốn sách – Vạn ước mơ” cầm tay nhau nối thành "vòng tròn hòa bình - đoàn kết" tại cột mốc 3 biên ẢNH: HẢI PHONG

Lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa nền trời xanh thẳm miền biên viễn, như nhắc nhở mỗi người về nguồn cội và trách nhiệm công dân. Bạn Duy Hạnh, thành viên Cộng đồng học thuật PhD.hub, đã vượt chặng đường dài từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi tiếp tục di chuyển hàng trăm km lên phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) để tham gia chương trình. Hạnh chia sẻ từng nhiều lần chào cờ ở quảng trường, trường học, nhưng cảm xúc ở "ngã ba Đông Dương" thật đặc biệt.

"Đứng giữa cột mốc của 3 quốc gia, tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng phía sau mình là cả Tổ quốc. Mỗi lời quốc ca vang lên như chạm vào tim. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, tôi như đang nghe Tổ quốc gọi tên mình", Duy Hạnh xúc động nói.

Duy Hạnh vượt chặng đường dài từ Hà Nội vào miền Trung để tham gia hành trình thiện nguyện và chào cờ nơi biên giới ẢNH: HUY ĐẠT

Nhịp tim hướng về Tổ quốc

Với nhiều thành viên trong đoàn, khoảnh khắc ấy không chỉ là một nghi thức, mà là lời nhắc nhở về hành trình dấn thân, học tập và cống hiến.

Tiến sĩ Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban điều hành Hội trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu, nhà sáng lập Cộng đồng học thuật PhD.hub, hiện đang học tập và nghiên cứu tại Đại học Texas Austin (Hoa Kỳ), cho biết đã đi qua nhiều biên giới, nhiều lãnh thổ từ châu Á đến châu Mỹ. Nhưng lần đầu tiên được đứng tại cột mốc thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc, anh không giấu được niềm tự hào.

Người trẻ lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng ở cột mốc 3 biên ẢNH: VĂN CHIẾN

"Được đứng nơi đây, cảm nhận sự hùng vĩ của núi non đất nước, tôi rất xúc động và tự hào. Trên hành trình học tập, phát triển dù ở đâu thì Tổ quốc mãi trong tim và chúng tôi, những người trẻ sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu và đoàn kết để cống hiến thật nhiều cho xã hội, cho cộng đồng và góp sức phát triển đất nước", tiến sĩ Thiện chia sẻ.

Theo thượng úy Đặng Nguyễn Thái Sơn, Đội trưởng đội vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu Bờ Y, mỗi tấc đất nơi đây đều được cán bộ, chiến sĩ gìn giữ bằng tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Hằng giờ, hằng ngày, lực lượng biên phòng vẫn tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên cho nhân dân và vun đắp tình hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

"Chúng tôi luôn mong được đón thật nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến thăm, chào cờ tại cột mốc. Mỗi chuyến đi không chỉ giúp các bạn hiểu hơn về biên giới mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ", đại úy Sơn bày tỏ.

Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung tặng quà lưu niệm cho Đồn biên phòng Bờ Y nhân ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 3.3 ẢNH: VĂN CHIẾN

Các thành viên tham gia chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc 3 biên ẢNH: VĂN CHIẾN

Kết thúc lễ chào cờ tại "ngã ba Đông Dương", hôm nay 3.3, chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ tiếp tục hành trình vượt gần 100 km từ "ngã ba Đông Dương" vào sâu các điểm trường của xã Ia Tơi, thăm Đồn biên phòng Sê San và Ia Dom, trao quà cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS nội trú Nguyễn Du.