Thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội của Đảng

Tại Tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn thanh niên đã tổ chức Lễ Chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV. Buổi lễ thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.



Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ẢNH: HẢI PHONG

Lễ Chào cờ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Quảng Ngãi bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nhấn mạnh Lễ Chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nghi thức sinh hoạt theo quy định của tổ chức Đoàn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên trang nghiêm làm lễ chào cờ ẢNH: HẢI PHONG

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chính thức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ngãi tự hào, vững tin theo Đảng", triển khai đồng loạt tại các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi đồng loạt thay avatar, hình nền điện thoại, máy tính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, đoàn viên, thanh niên Vĩnh Long đồng loạt tổ chức Lễ Chào cờ, hát Quốc ca chào mừng khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Phường Trà Vinh thực hiện nghi thức Lễ Chào cờ và xếp chữ XIV chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc ẢNH: NAM LONG

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng như: trang hoàng trụ sở, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các nơi làm việc… đăng tải hình ảnh, thay khung ảnh đại diện, ảnh bìa theo mẫu trên mạng xã hội, thể hiện không khí của tuổi trẻ cả nước hướng về đại hội. Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc đồng loạt triển khai các nội dung như, vận động đoàn viên, thanh niên gửi thông điệp, kỳ vọng hướng về đại hội thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.