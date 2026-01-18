Gia Lai ‘mở hàng’ đầu năm với loạt dự án hơn 27.400 tỉ đồng

Ngày 18.1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã thu hút được 26 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 27.464 tỉ đồng. Nhiều dự án có quy mô vốn lớn, tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển đô thị, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế tỉnh.

Trong số này, đáng chú ý có các dự án như Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận với tổng vốn đầu tư 4.679 tỉ đồng; Nhà máy điện gió Vân Canh 1 (6.904 tỉ đồng); Nhà máy điện gió Vân Canh 2 (7.771 tỉ đồng); dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 với tổng vốn 1.251 tỉ đồng… Đây đều là những dự án then chốt, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng về năng lượng và đô thị của tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với nhà đầu tư về một dự án được triển khai tại địa phương ẢNH: S.V.H

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 ẢNH: S.V.H

Không chỉ có tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, bức tranh thu hút đầu tư của Gia Lai trong năm 2025 cũng ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ. Toàn tỉnh đã thu hút được 192 dự án đầu tư, tăng 101 dự án so với năm 2024 và vượt 27 dự án so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (165 dự án). Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 159.870 tỉ đồng, tăng gấp 7,7 lần so với tổng vốn đăng ký năm 2024 (20.700 tỉ đồng). Kết quả này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh cam kết luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng, gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung triển khai các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, thông minh; kiên quyết thu hồi những khu, cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu phát triển. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tư duy quản lý thụ động sang chủ động phục vụ doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 29.3, dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 đại biểu là doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.



