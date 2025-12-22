Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Quảng Ninh quảng bá môi trường đầu tư tại Trung Quốc

Nguồn: KCN Hải Hà
Nguồn: KCN Hải Hà
22/12/2025 11:57 GMT+7

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh vừa có chuyến làm việc tại nhiều địa phương trọng điểm của Trung Quốc nhằm mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp, quảng bá môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Từ ngày 15-18.12.2025, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tại Thượng Hải, Tô Châu và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tham gia đoàn có đại diện 7 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, logistics và ngân hàng.

Quảng Ninh quảng bá môi trường đầu tư tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại tọa đàm

Tại Thượng Hải, đoàn đã làm việc với Ủy ban Thương mại quận Phố Đông nhằm trao đổi kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư và đề xuất hợp tác triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Ông Trương Mạnh Hùng đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi của Quảng Ninh, đồng thời đề nghị phía Phố Đông giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài nghiên cứu cơ hội tại tỉnh. Đại diện Ủy ban Thương mại quận Phố Đông chia sẻ kinh nghiệm phát triển và kết nối đoàn với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư nước ngoài để tiếp tục trao đổi thông tin.

Tại Tô Châu, đoàn khảo sát Phòng Trải nghiệm trí tuệ nhân tạo và Trung tâm Triển lãm Khu công nghiệp Tô Châu, tìm hiểu mô hình hợp tác Trung Quốc - Singapore trong phát triển, quản lý khu công nghiệp, cùng các kinh nghiệm thu hút nhà đầu tư công nghệ cao.

Điểm nhấn của chuyến công tác là Tọa đàm xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Nam Ninh, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh. Sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc tham dự.

