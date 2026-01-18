Tuổi trẻ Đà Nẵng hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong hai ngày 17 và 18.1, tuổi trẻ nhiều địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Tại P.Hải Vân, Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước.

Nổi bật là hoạt động ra quân "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc; tổ chức sơn sửa 10 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách; hỗ trợ mở tài khoản ATM, triển khai chi trả không tiền mặt cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân làm sạch phố, phường ẢNH: M.C

Bên cạnh đó, chương trình "Bán lì xì tết gây quỹ" tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội mà còn lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Trong sáng 18.1, Đoàn P.Hương Trà đã tổ chức ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" tại di tích lịch sử Chi bộ Đồng. Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cạo bỏ lớp sơn cũ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác sơn sửa, duy tu và tôn tạo di tích.

Chị Tô Ngọc Hạnh Nữ, Bí thư Đoàn P.Hương Trà, cho biết việc tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" tại di tích lịch sử không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan mà còn là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Trồng cây xanh tại các tuyến đường ẢNH: M.C

Theo chị Nữ thông qua hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ Hương Trà tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp, văn minh, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng thời điểm, trong hai ngày 17 và 18.1, Đoàn xã Lãnh Ngọc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Trà Linh.

Các hoạt động nổi bật gồm: ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đoàn xã Lãnh Ngọc và Đoàn xã Trà Linh; trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình "Tình nguyện mùa đông – Hành trình Khăn hồng tình nguyện" với hoạt động trao sinh kế cho 2 thanh niên khó khăn (mỗi hộ 50 con gà giống).

Làm sạch môi trường tại các điểm di tích ẢNH: M.C

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu bóng chuyền và giao lưu âm nhạc với chủ đề "Nhịp cầu tuổi trẻ" diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên hai địa phương.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết các hoạt động không chỉ thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng mà còn là những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuổi trẻ P.Hải Vân hỗ trợ mở tài khoản ATM ẢNH: M.C

Qua đó, khẳng định niềm tin, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

"Chúng tôi kỳ vọng tinh thần này sẽ tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến, đưa sức trẻ Đà Nẵng hòa cùng dòng chảy phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", anh Thường nhấn mạnh.