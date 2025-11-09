Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định: 'Xốc lại tinh thần Ngày chủ nhật xanh sau lũ'

Ngày 9.11, ngay sau phát động của UBND TP.Huế, người dân toàn thành phố đã đồng loạt ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh tổng vệ sinh sau cơn lũ lịch sử. Lãnh đạo TP.Huế không chỉ kiểm tra, chỉ đạo mà còn trực tiếp lội bùn dọn rác cùng với người dân.

Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định thăm hỏi, động viên người dân sau lũ lụt ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Tại P.Phong Dinh, Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định đã đến thăm, động viên các lực lượng đang dọn dẹp tại trục đường chính dẫn vào làng cổ Phước Tích.

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó”, người dân và các lực lượng tại đây đã khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chỉ trong buổi sáng, gần 100 người thuộc nhiều lực lượng đã chung tay thu gom rác thải, nạo vét bùn đất, cắt tỉa cây xanh, giúp đường làng, ngõ xóm sớm trở lại thông thoáng, sạch đẹp.

Chủ tịch UBND TP.Huế biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời trao quà động viên lực lượng tham gia.

Kiểm tra công tác dọn dẹp dọc tuyến đường 11B – nơi khu vực ven sông Bồ bị ngập sâu trong đợt lũ tại P.Phong Thái, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng đã thăm hỏi đời sống của các cụ cao niên và tiểu thương, nắm bắt tình hình khôi phục hoạt động buôn bán sau mưa lũ.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế Nguyễn Thanh Bình cùng dọn rác, khắc phục hậu quả lũ lụt tại P.Kim Long, TP.Huế ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

"Việc dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ không chỉ giúp cảnh quan đô thị sớm được phục hồi, đời sống và sinh hoạt người dân trở lại bình thường mà còn là dịp để xốc lại tinh thần Ngày chủ nhật xanh sau thời gian bị gián đoạn do mưa lũ kéo dài", Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định lưu ý.

Đoàn viên thanh niên TP.Huế dọn dẹp bùn đất ở đường đi bộ ven sông Như Ý ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH





Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục đồng hành cùng người dân, phát huy tinh thần tự giác, chung tay làm sạch nơi ở, đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng thành phố Huế sáng – xanh – sạch – đẹp và bền vững.

Các phó chủ tịch TP.Huế cùng dọn rác với dân

Tại P.Phú Xuân, P.Mỹ Thượng, P.Vĩ Dạ, những khu vực ngập sâu và tồn đọng nhiều bùn, rác sau trận lũ kéo dài, hàng ngàn cán bộ, quân đội, đoàn thanh niên cũng đã có mặt để thu gom, dọn dẹp.

Phó bí thư Thành ủy kiêm Phó chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Chí Tài tặng quà động viên lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị Huế ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Phó bí thư Thành ủy kiêm Phó chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Chí Tài cũng có mặt động viên công tác ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả lũ lụt gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh (đội mũ đen) xịt nước vệ sinh một tuyến đường ở Hương An ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

"Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt ra quân, trong đó xác định rõ các tuyến, điểm cần tập trung dọn dẹp, nhân lực, phương tiện, công cụ cần thiết, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được triển khai hiệu quả, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội nhanh chóng trở lại bình thường", Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Chí Tài chỉ đạo các phường thấp trũng đang tồn đọng nhiều bùn rác.

Một nhánh quân khác do Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Nguyễn Thanh Bình trực tiếp chỉ đạo tại P.Kim Long. Không chỉ kiểm tra, chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã trực tiếp dọn rác cùng các lực lượng.

Lực lượng quân đội cùng người dân vệ sinh các bờ sông ngập đầy bùn rác sau lũ ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

"Dọn dẹp đến đâu gọn gàng đến đó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tiếp tục xử lý triệt để các điểm còn tồn đọng rác, bùn đất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải để đảm bảo môi trường đô thị sạch đẹp, an toàn, sớm ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân", Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, chỉ đạo.

Cánh quân tổng vệ sinh môi trường tại P.Hương An do Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh trực tiếp chỉ đạo. Tại đây, ông Hoàng Hải Minh cũng cùng các lực lượng và người dân dọn bùn, thu gom rác khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Phan Quý Phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tổng vệ sinh sau lũ tại Phú Vang ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Cánh quân tại xã Phú Vang do Phó chủ tịch UBND TP.Huế Phan Quý Phương chỉ đạo. Tại đây, ông Phan Quý Phương đã động viên các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả lũ lụt gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các lực lượng chức năng, cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Phú Vang đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vớt bèo tại các khu vực công cộng, chợ, tuyến đường giao thông, khu dân cư và ven sông.

Các lực lượng đoàn viên và người dân tích cực tham gia "Ngày chủ nhật xanh" tổng vệ sinh sau lũ tại Huế ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH

Trong ngày, UBND thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường công tác xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao, như: chợ, trạm y tế, trường học, khu dân cư tập trung; chú trọng khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước để hạn chế phát sinh mầm bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau lũ.

Hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố sáng nay thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của chính quyền và nhân dân TP.Huế trong nỗ lực sớm phục hồi sau mưa lũ, góp phần xây dựng Huế xanh - sạch - sáng - thân thiện - an toàn.



