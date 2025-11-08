Huế hôm nay sau lũ lịch sử: 'Lâu rồi mới thấy nắng ấm thế này'

Sau những ngày dài chìm trong biển nước đục ngầu do 3 đợt lũ lịch sử liên tiếp cuối tháng 10, đầu tháng 11, cố đô Huế những ngày này đã dần khoác lên mình màu áo mới. Hôm nay 8.11, khi bầu trời trở lại vẻ trong xanh, nắng vàng rực rỡ, không chỉ cảnh quan mà tinh thần người dân cũng được tiếp thêm sức sống mới.

Sự phục hồi nhanh chóng này là kết quả của nỗ lực và đồng lòng của cả hệ thống. Chính quyền, người dân, cùng các lực lượng xung kích, như: đoàn thanh niên, công an, quân đội và nhân viên môi trường đã dốc sức dọn dẹp. Từ các tuyến đường chính rợp bóng cây xanh đến các trụ sở hành chính, tất cả đều được rửa trôi sạch sẽ bùn đất, rác rưởi sau lũ lịch sử.

Nhìn từ trên cao, TP.Huế đã thay đổi một cách ngoạn mục. Hình ảnh các tuyến đường bị nước lũ màu vàng đục bao phủ, chia cắt các khu dân cư nay đã nhường chỗ cho những con đường thông thoáng, tấp nập xe cộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dòng sông Hương, dù vẫn còn mang màu nước phù sa đậm, đã trở lại vẻ hiền hòa, chảy qua lòng thành phố. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực Nghênh Lương đình từng bị nước lũ bủa vây đã được gột rửa bùn đất ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các tuyến phố trung tâm Huế khô ráo, tấp nập trở lại dưới ánh nắng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh Hoàng thành Huế khô ráo, uy nghiêm dưới nắng sau khi lũ rút ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lối đi ven hào thành, khu vực Kỳ đài, và các công trình bên trong Đại nội đã sạch sẽ, cỏ cây xanh tốt, sẵn sàng đón khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại nội Huế tấp nập khách tham quan và người dân đi lại dưới trời nắng ấm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đối với những người lao động nghèo, nắng lên mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả việc dọn dẹp. Đó là tín hiệu cho thấy cuộc sống mưu sinh đã có thể tiếp tục.

Ông Trịnh Văn Hòa (54 tuổi, bán vé số) không giấu được niềm vui: "Sau nhiều ngày mưa lụt, nước lên láng chả làm được gì, hàng hóa ướt hết, có ra đường cũng không ai mua. Hai hôm nay nắng lên, lòng người bỗng phấn khởi hơn. Lâu lắm rồi mới thấy nắng ấm áp thế này. Dù có mệt nhưng có nắng là có thu nhập".

Người lao động ra đường mưu sinh trở lại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cầu Trường Tiền tấp nập người qua lại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các tuyến đường dọc bờ sông An Cựu từng ngập sâu giờ đã khô ráo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đường Trần Hưng Đạo hôm 8.11 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các lực lượng xung kích của TP.Huế tích cực dọn dẹp sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với bầu trời xanh, không khí trong lành, và sự tấp nập trở lại trên mọi nẻo đường, cố đô Huế đang chứng minh rằng, dù khó khăn đến mấy, tinh thần lạc quan và sự đồng lòng vẫn là sức mạnh lớn nhất giúp cố đô Huế vượt qua thử thách của thiên tai.