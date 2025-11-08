Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Huế hôm nay sau lũ lịch sử: 'Lâu rồi mới thấy nắng ấm thế này'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/11/2025 15:02 GMT+7

Nhìn từ trên cao, Huế hôm nay sau lũ lịch sử đã bừng sáng dưới nắng vàng. Dòng sông Hương, Đại nội và cầu Trường Tiền khô ráo, lấp lánh trong ánh sáng bình yên - báo hiệu sự hồi sinh của cố đô.

Sau những ngày dài chìm trong biển nước đục ngầu do 3 đợt lũ lịch sử liên tiếp cuối tháng 10, đầu tháng 11, cố đô Huế những ngày này đã dần khoác lên mình màu áo mới. Hôm nay 8.11, khi bầu trời trở lại vẻ trong xanh, nắng vàng rực rỡ, không chỉ cảnh quan mà tinh thần người dân cũng được tiếp thêm sức sống mới.

Sự phục hồi nhanh chóng này là kết quả của nỗ lực và đồng lòng của cả hệ thống. Chính quyền, người dân, cùng các lực lượng xung kích, như: đoàn thanh niên, công an, quân đội và nhân viên môi trường đã dốc sức dọn dẹp. Từ các tuyến đường chính rợp bóng cây xanh đến các trụ sở hành chính, tất cả đều được rửa trôi sạch sẽ bùn đất, rác rưởi sau lũ lịch sử.

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 1.

Nhìn từ trên cao, TP.Huế đã thay đổi một cách ngoạn mục. Hình ảnh các tuyến đường bị nước lũ màu vàng đục bao phủ, chia cắt các khu dân cư nay đã nhường chỗ cho những con đường thông thoáng, tấp nập xe cộ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 2.

Dòng sông Hương, dù vẫn còn mang màu nước phù sa đậm, đã trở lại vẻ hiền hòa, chảy qua lòng thành phố.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 3.

Khu vực Nghênh Lương đình từng bị nước lũ bủa vây đã được gột rửa bùn đất

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 4.
Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 5.
Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 6.
Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 7.

Các tuyến phố trung tâm Huế khô ráo, tấp nập trở lại dưới ánh nắng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 8.

Toàn cảnh Hoàng thành Huế khô ráo, uy nghiêm dưới nắng sau khi lũ rút

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 9.

Lối đi ven hào thành, khu vực Kỳ đài, và các công trình bên trong Đại nội đã sạch sẽ, cỏ cây xanh tốt, sẵn sàng đón khách

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 10.

Đại nội Huế tấp nập khách tham quan và người dân đi lại dưới trời nắng ấm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đối với những người lao động nghèo, nắng lên mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả việc dọn dẹp. Đó là tín hiệu cho thấy cuộc sống mưu sinh đã có thể tiếp tục. 

Ông Trịnh Văn Hòa (54 tuổi, bán vé số) không giấu được niềm vui: "Sau nhiều ngày mưa lụt, nước lên láng chả làm được gì, hàng hóa ướt hết, có ra đường cũng không ai mua. Hai hôm nay nắng lên, lòng người bỗng phấn khởi hơn. Lâu lắm rồi mới thấy nắng ấm áp thế này. Dù có mệt nhưng có nắng là có thu nhập".

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 11.

Người lao động ra đường mưu sinh trở lại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 12.

Cầu Trường Tiền tấp nập người qua lại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 13.

Các tuyến đường dọc bờ sông An Cựu từng ngập sâu giờ đã khô ráo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 14.

Đường Trần Hưng Đạo hôm 8.11

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế sau lũ lịch sử: Nắng lên, lòng người phấn khởi - Ảnh 15.

Các lực lượng xung kích của TP.Huế tích cực dọn dẹp sau lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với bầu trời xanh, không khí trong lành, và sự tấp nập trở lại trên mọi nẻo đường, cố đô Huế đang chứng minh rằng, dù khó khăn đến mấy, tinh thần lạc quan và sự đồng lòng vẫn là sức mạnh lớn nhất giúp cố đô Huế vượt qua thử thách của thiên tai.

