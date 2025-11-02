Sau lũ lịch sử, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh

Chủ động ngăn dịch bệnh sau lũ

Những ngày qua, ngay sau khi nước rút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai kế hoạch phân bổ hóa chất, khử khuẩn môi trường và kích hoạt các đội cơ động ứng phó nhanh phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi nước rút, ngành y tế TP.Đà Nẵng nỗ lực phun khử khuẩn tại khu vực ngập lụt ẢNH: H.Đ

Ngày 2.11, CDC Đà Nẵng cho biết đã phân bổ 375 kg Cloramin B 25% và 315 lít hóa chất diệt muỗi cho 16 trung tâm y tế quận, huyện để phục vụ công tác tiêu độc, khử khuẩn môi trường, đặc biệt tại các khu dân cư ngập sâu, trường học, cơ sở y tế. Các đơn vị được yêu cầu liên hệ Khoa Dược - Vật tư y tế của CDC để nhận hóa chất theo đúng định mức, bảo quản, sử dụng an toàn và hiệu quả.

Thành viên đội cơ động mang theo dụng cụ bảo hộ, bình xịt khử khuẩn giúp dân phòng chống dịch bệnh sau lũ ẢNH: H.Đ

“Việc chủ động cung ứng hóa chất giúp các địa phương kịp thời vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm sau lũ”, đại diện Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm CDC Đà Nẵng thông tin.

Nhằm tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, CDC Đà Nẵng đã thành lập 5 đội cơ động đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng năm 2025.

Các đội có nhiệm vụ điều tra tình hình bệnh nhân, người tiếp xúc, xác định nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và trực tiếp xử lý ổ dịch, khử trùng môi trường. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới trong công tác điều tra, xác minh, truyền thông nguy cơ, góp phần nâng cao năng lực đáp ứng của toàn hệ thống y tế thành phố.

Cán bộ y tế đến tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh ẢNH: H.Đ

Ngay sau khi được thành lập, các đội cơ động đã ra quân tại xã Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc... những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, triển khai đồng bộ phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Ngành y tế cảnh báo, sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát các bệnh tiêu hóa (tả, thương hàn, tiêu chảy cấp), da liễu (Whitmore, Leptospira), bệnh do muỗi truyền (sốt xuất huyết) và hô hấp là rất cao.

"Người dân cần ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, lăng quăng và chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường", đại diện lãnh đạo CDC Đà Nẵng khuyến cáo.

Sau mưa lũ, khi dòng nước đục ngầu vừa rút đi, để lại lớp bùn đất dày đặc, nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm nặng. Giếng, bể chứa, ao hồ đều lẫn rác thải, xác động vật và vi khuẩn gây bệnh. Nhiều khu dân cư, dù nước đã rút, vẫn nồng mùi bùn, đọng nước quanh nhà. Nguồn nước trở thành mối đe dọa tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Những ngày qua, Sở Xây dựng Đà Nẵng phối hợp cung cấp nước sạch cho người dân một số vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, sau đợt thiên tai, lũ lụt, các trạm cấp nước Phú Sơn, trạm bơm tăng áp Hòa Tiến bị ngập lụt dẫn đến thiếu nước ở các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn, Hòa Khương, An Trạch… trên địa bàn xã Hòa Tiến.

Lực lượng chức năng cấp nước sạch cho người dân thôn La Châu, xã Hòa Tiến ẢNH: H.Đ

Cụ thể, từ ngày 31.10 đến chiều 1.11, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng huy động 6 xe bồn và 10 công nhân, phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) triển khai hàng chục lượt xe bồn lấy nước sạch từ một số nhà máy nước để cung cấp cho người dân tại nhiều thôn thuộc xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho sinh hoạt của các hộ dân, trường học, cơ sở y tế…

Trong thời gian các trạm bơm hoạt động ổn định ngày 1.11, Sở Xây dựng tiếp chỉ đạo công tác cấp nước kịp thời đến một số vùng, khu dân cư. Trạm cấp nước Phú Sơn đã phục hồi sản xuất vào chiều tối 1.11 để kịp thời cấp nước ổn định trở lại cho nhân dân trên địa bàn các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà...

Người dân sống ven sông Thu Bồn (khu vực xã Hà Nha) tất bật dọn bùn sau khi nước rút ẢNH: H.Đ

Bộ đội vào cuộc khử khuẩn diện rộng

Cùng thời điểm, Lữ đoàn Phòng hóa 88 (Binh chủng Hóa học) đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, 7 xe chuyên dụng cơ động tới các vùng ngập lụt trọng điểm, phun khử khuẩn, tiêu tẩy, xử lý môi trường tại gần 20 khu vực trên địa bàn.

Tại xã Đại Lộc, Tiểu đoàn 906 hỗ trợ các trường học bị ngập nặng tiêu tẩy, vệ sinh lớp học, sân trường.

Bộ đội phun khử khuẩn, tiêu tẩy, xử lý môi trường tại bệnh viện, trường học và khu dân cư ẢNH: H.Đ

Ở P.Điện Bàn, lực lượng chuyên trách của Trung tâm Ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân và chống khủng bố khu vực miền Trung phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, UBND phường Điện Bàn, Trung tâm hành chính công, chợ Vĩnh Điện, công viên Nguyễn Văn Trỗi cùng các trường học, khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn, đánh giá: “Bộ đội Hóa học vào cuộc rất kịp thời, chuyên nghiệp. Ngoài các khu vực công cộng, lực lượng còn giúp xử lý môi trường ở khu dân cư, khu vui chơi. Công tác tiêu độc, khử khuẩn có vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa dịch bệnh sau mưa lũ kéo dài".

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 88 cho biết đơn vị đã phun khử khuẩn hàng trăm nghìn mét vuông tại các điểm trọng yếu, góp phần làm sạch môi trường, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh cho người dân.