Áo xanh tình nguyện rửa xe gây quỹ giúp học sinh nghèo

Sáng kiến rửa xe gây quỹ xuất phát từ lòng nhân ái

Hoạt động từ tháng 2.2024 với 25 thành viên, đến tháng 8.2025, CLB "Rửa xe gây quỹ - Vì trẻ em nghèo" chính thức được Xã đoàn Hưng Mỹ (Vĩnh Long) ra quyết định thành lập. CLB trở thành mô hình tình nguyện tiêu biểu, gắn kết thanh niên và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Các thành viên CLB tham gia rửa xe gây quỹ tại tiệm của anh Ngụy Tấn Tài ẢNH: DUY TÂN

Hiện CLB có 33 thành viên. Mô hình được tổ chức theo hình thức bán chuyên trách, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xã đoàn Hưng Mỹ. Mỗi tháng, CLB họp định kỳ để đánh giá kết quả, phân nhiệm vụ và lên kế hoạch cho các đợt hoạt động tiếp theo. Toàn bộ thu, chi đều được ghi chép, báo cáo minh bạch.



Ý tưởng thành lập mô hình xuất phát từ anh Ngụy Tấn Tài (28 tuổi, ngụ ấp Quới Nông A, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long - trước đây là xã Hòa Lợi, H.Châu Thành, Trà Vinh). Anh Tài chia sẻ: "Tôi làm nghề rửa xe, điều kiện không có nhiều, nhưng luôn mong làm được điều gì đó thật thiết thực cho các em nhỏ trong xã. Hoạt động rửa xe gây quỹ vừa phù hợp khả năng của chúng tôi, vừa tạo môi trường để đoàn viên chung tay lao động, cống hiến, lan tỏa tinh thần sẻ chia".

Các tình nguyện viên rửa xe lưu động tại khu dân cư ẢNH: DUY TÂN

Từ một ý tưởng nhỏ, mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên và sự đồng thuận của người dân. Mỗi tháng, CLB tổ chức từ 1 - 2 đợt rửa xe tại các điểm công cộng như chợ, trường học, khu dân cư, tuyến đường trung tâm… Hoạt động thu hút hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Những ngày ra quân, điểm rửa xe luôn đông đúc. Người dân không chỉ mang xe đến ủng hộ mà còn phụ lau khô, dọn dẹp. Ông Tư Hòa (65 tuổi, ngụ ấp Quới Nông A) bày tỏ: "Các cháu làm rất nhiệt tình. Biết tiền rửa xe là để giúp học sinh nghèo nên chúng tôi ai cũng vui, đem xe ra rửa ủng hộ".

Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Anh Tài cho biết, từ năm 2024 đến nay, CLB tổ chức 19 đợt rửa xe, với sự tham gia của 140 lượt đoàn viên, thanh niên. Qua đó gây quỹ được 9,5 triệu đồng để trao 30 suất học bổng và nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường. Thời gian tới, CLB dự kiến mở rộng thêm điểm rửa xe tại các ấp, trường học và khu vực trung tâm xã; đồng thời xây dựng quỹ học bổng thường niên để hỗ trợ dài hạn cho học sinh nghèo vượt khó…

CLB thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia rửa xe gây quỹ ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở hoạt động gây quỹ, CLB còn phối hợp xã Đoàn Hưng Mỹ triển khai nhiều chương trình như: Ngày chủ nhật xanh, vệ sinh cảnh quan nông thôn, tuyên truyền phòng chống đuối nước, trồng cây xanh, tặng quà gia đình chính sách… Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thanh niên và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

Anh Lê Khánh Tiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Bí thư Xã đoàn Hưng Mỹ, nhận định: "Mô hình rửa xe gây quỹ là cách làm sáng tạo của thanh niên trong xã. Các bạn không kêu gọi đóng góp đơn thuần mà tự lao động để tạo ra nguồn lực giúp đời, giúp người. Đây chính là tinh thần sống đẹp, sống có ích mà các bạn mong muốn lan tỏa".

Các thành viên CLB tích cực rửa xe gây quỹ giúp học sinh nghèo ẢNH: DUY TÂN

Trong quá trình tham gia công tác đoàn và hoạt động tình nguyện, các thành viên CLB "Rửa xe gây quỹ - Vì trẻ em nghèo" luôn gương mẫu, tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Nhờ vậy, CLB được Xã đoàn Hưng Mỹ tuyên dương là mô hình thanh niên tiêu biểu trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo".



