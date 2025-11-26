Báo Thanh Niên đồng hành cùng đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Thương về miền Trung'

Đây sẽ là đêm nhạc đặc biệt, nơi những giai điệu trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. Với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, chương trình cam kết đưa trọn vẹn tấm lòng và vật chất quý báu của quý khán giả đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn nơi "khúc ruột" miền Trung.

Quang Dũng, Lê Hiếu... cùng dàn nghệ sĩ xác nhận tham gia đêm nhạc Thương về miền Trung Ảnh: BTC

Ý tưởng thực hiện chương trình Thương về miền Trung đến từ những trăn trở, xót xa khi chứng khiến đồng bào oằn mình dưới thiên tai. Đêm nhạc là nơi cất lên những tiếng hát, tiếng lòng của người nghệ sĩ mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện sứ mệnh kết nối những tấm lòng để mọi người cùng hướng về, cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Tham gia đêm nhạc, khán giả sẽ được đắm mình trong những bản tình ca sâu lắng và những ca khúc lay động lòng người qua phần trình diễn của các nam ca sĩ nổi tiếng như Quang Dũng, Lê Hiếu, Trung Quân, Lân Nhã, Bùi Anh Tuấn, Minh Kha... Bên cạnh đó, sân khấu Thương về miền Trung còn là nơi những giọng ca nữ đầy nội lực và tinh tế như Ái Phương, Hà Nhi, Myra Trần, Nguyên Hà, Thùy Dung, Nguyễn Kiều Oanh cất lên xoa dịu nỗi đau. Các nghệ sĩ mong muốn dùng tiếng hát của mình để lan tỏa thông điệp ý nghĩa, tạo nên sự chung tay thiết thực vào thời điểm này.

Góp mặt trong chương trình đặc biệt này, ca sĩ Quang Dũng chia sẻ: "Là một người con của miền Trung nên khi đọc những thông tin về đồng bào mình mấy ngày qua, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và thương xót. Khắp cả nước, mỗi người một chút bằng tấm lòng chân thành của mình sẽ gửi gắm đến đồng bào sự sẻ chia theo cách riêng của mỗi người và tôi cũng không ngoại lệ. Khi nhận lời mời từ phòng trà, tôi đồng ý ngay không suy nghĩ vì bao nhiêu tiền cho người dân lúc này cũng quý. Tôi hy vọng bằng chút sức lực nhỏ bé của mình cùng các đồng nghiệp sẽ có được thêm nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ thông qua cầu nối của Báo Thanh Niên".

Đại diện Phòng trà Bến Thành, ông Hà Thanh Phúc, bày tỏ vô cùng xúc động khi anh chị em nghệ sĩ rất nhiệt tình tham gia. "Đây không phải lần đầu phòng trà tổ chức những đêm nhạc hướng về đồng bào khi gặp thiên tai, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều lần và lần nào các anh em nghệ sĩ cũng đáp lời rất nhanh chóng. Không chỉ hát miễn phí mà có nghệ sĩ còn đóng góp thêm vào quỹ. Ngoài nghệ sĩ, còn có những anh chị bạn bè khán giả thân thiết mua vé cho người thân, nhân viên đi xem để ủng hộ. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả và cố gắng biên tập một đêm nhạc chỉn chu và hay nhất", ông Hà Thanh Phúc nói.

Đêm nhạc ý nghĩa Thương về miền Trung sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1.12 tại Phòng trà Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, P.Sài Gòn). Toàn bộ 100% doanh thu từ vé bán ra, cộng với mọi khoản quyên góp trực tiếp tại sự kiện, sẽ được Phòng trà Bến Thành chuyển trọn vẹn đến Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của Báo Thanh Niên. Để đảm bảo nguồn quỹ hỗ trợ ở mức tối đa, Phòng trà Bến Thành quyết định tự chi trả toàn bộ chi phí vận hành, ban nhạc, đến các chi phí khác liên quan. Tham dự đêm nhạc không chỉ là thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi mỗi người chúng ta trở thành một phần của điều kỳ diệu: biến yêu thương thành sức mạnh đồng hành cùng người dân miền Trung thân yêu.

Khán giả có thể đặt chỗ qua fanpage của Phòng trà Bến Thành, hoặc hotline: 0348486066 - 0343428388.



