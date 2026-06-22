Khát vọng của người trẻ ở cực Nam Tổ quốc

Nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an nhân dân, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo tôi, Đoàn cần tiếp tục nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng các đội hình thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng, đội tuyên truyền pháp luật, đội hình hỗ trợ chuyển đổi số, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Qua đó, phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tôi nguyện tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đảm nhận việc khó, việc mới; tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại úy Lâm Thảo Duy (Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau)

Khát vọng số từ nơi đầu sóng

Là quân nhân công tác trên tuyến biên giới biển đảo nơi cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thanh niên cần được trang bị tốt hơn về kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên.

Tuổi trẻ Biên phòng mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên được học tập, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến lực lượng thanh niên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo - những địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng luôn giữ vị trí đặc biệt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Từ nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, tôi tin tưởng Đại hội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Trung úy Nguyễn Trường Minh (Phó đội trưởng Vận động quần chúng, Phó bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai)

Lan tỏa bản sắc quê hương Cà Mau bằng sức mạnh số

Tôi lựa chọn quảng bá quê hương thông qua các video về du lịch, ẩm thực, văn hóa và con người Cà Mau trên các nền tảng số. Với tôi, mỗi nội dung được chia sẻ không chỉ thể hiện tình yêu với quê hương mà còn góp phần đưa những giá trị đặc trưng của vùng đất cực Nam đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài tỉnh.

Mỗi câu chuyện được chia sẻ không chỉ là niềm tự hào về quê hương mà còn là cách để giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Cà Mau đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Thông qua các nền tảng số, tôi kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ cùng chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc địa phương và góp phần thúc đẩy du lịch Cà Mau phát triển.

Nguyễn Thùy Dương (ngụ P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau)

Mong Đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Tôi nhận thấy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số.

Hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp thông điệp của Đoàn đến gần hơn với cộng đồng.

Nhiều sân chơi và cuộc thi trực tuyến cũng được tổ chức, tạo điều kiện để thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận các hoạt động bổ ích mà trước đây khó có cơ hội tham gia.

Trong giai đoạn tới, tôi mong Đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các cuộc thi sáng tạo, lớp đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, công nghệ cho thanh niên; tăng cường kết nối giữa tổ chức Đoàn tại địa phương với trường học, cơ quan, doanh nghiệp; mở rộng các chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho học sinh.

Lê Nguyễn Lê (cán bộ phụ trách thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau)