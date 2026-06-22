Thanh niên từ mọi miền đất nước hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tin liên quan MV Áo xanh gọi tương lai | Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII MV 'Áo xanh gọi tương lai' (sáng tác: nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc) là sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Thanh Niên phối hợp cùng các văn nghệ sĩ và người nổi tiếng thực hiện, như một món quà ý nghĩa gửi tới tuổi trẻ cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Đại hội đoàn toàn quốc Đại hội Đoàn XIII đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin tức đại hội đoàn
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