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Thanh niên từ mọi miền đất nước hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Video Thời sự

Thanh niên từ mọi miền đất nước hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

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Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, rất nhiều đoàn viên, thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng nhau hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

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MV Áo xanh gọi tương lai | Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

MV Áo xanh gọi tương lai | Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

MV 'Áo xanh gọi tương lai' (sáng tác: nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc) là sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Thanh Niên phối hợp cùng các văn nghệ sĩ và người nổi tiếng thực hiện, như một món quà ý nghĩa gửi tới tuổi trẻ cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

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