Người trẻ sẵn sàng đón ngày hội lớn

Lan tỏa tinh thần tuổi trẻ

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố trung tâm cũng như các trường đại học, cơ quan, khu dân cư, những biểu trưng của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xuất hiện ngày càng đậm nét, tạo nên diện mạo sôi động, trẻ trung và đầy khí thế.

Dọc các tuyến phố lớn như Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao - Liễu Giai, Trần Duy Hưng, hàng trăm lá phướn mang thông điệp chào mừng đại hội được treo đồng bộ trên hệ thống giá treo hoa sen của Hà Nội. Những dải băng rôn, khẩu hiệu nổi bật với màu xanh truyền thống của tổ chức Đoàn không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam tới đông đảo người dân thủ đô.

Đại biểu về dự đại hội cùng các bạn trẻ check-in ở sân bay Nội Bài ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo T.Ư Đoàn, Hà Nội đã triển khai 500 phướn trên nhiều tuyến đường trọng điểm, tạo nên một "đường hoa thanh niên" đặc biệt hướng về sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Tại nhiều nút giao thông trung tâm, các cụm pano lớn sử dụng những tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội đã được lắp đặt, thu hút sự chú ý của người dân. Những hình ảnh thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện cùng khát vọng cống hiến cho đất nước hiện lên sinh động, góp phần truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đặc biệt, biểu tượng đại hội được đặt tại nhiều địa điểm mang tính biểu trưng của Hà Nội như khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài Lý Tự Trọng, công viên Thống Nhất... Những công trình này không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn trở thành nơi để đoàn viên, thanh niên và người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Không khí đại hội cũng hiện diện trên các màn hình LED công cộng tại nhiều phường của Hà Nội. Những đoạn trailer, TVC giới thiệu về đại hội được phát vào các khung giờ cao điểm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền trực quan, không khí hướng tới đại hội còn được thể hiện bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực trên khắp địa bàn thủ đô. Nhiều đội hình tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội. Những hành động cụ thể ấy chính là lời chào mừng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Hà Nội đối với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Rực rỡ sắc xanh trước ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước ẢNH: UYÊN LÊ

Hân hoan bước vào ngày hội lớn

Ngay từ sáng sớm, khu vực ga đến của sân bay Nội Bài đã ngập tràn sắc xanh thanh niên. Những lá cờ, băng rôn chào mừng cùng nụ cười rạng rỡ đã tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm ngày hội lớn của tuổi trẻ. Các đoàn viên, thanh niên thủ đô đã túc trực ở sân bay để đón đại biểu về tham dự đại hội.

Những chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh đưa cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ cả nước về tham dự đại hội. Ai cũng hân hoan khi đặt chân tới thủ đô. Anh Nguyễn Bá Duân (Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng) cho biết: "Đến với đại hội lần này, đoàn đại biểu Đà Nẵng mang theo tinh thần phấn khởi, niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ TP. Chúng tôi mong muốn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và những ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội, góp phần xây dựng nghị quyết phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới".

Từ TP.Huế đến tham dự đại hội, anh Nguyễn Thanh Hoài (Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Huế) chia sẻ không khí đại hội đã lan tỏa mạnh mẽ thông qua sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình. "Chúng tôi cảm nhận rất rõ khí thế của ngày hội lớn của thanh niên cả nước. Điều đó khiến mỗi đại biểu càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi tham dự đại hội. Đến với đại hội lần này, tuổi trẻ Huế mong muốn đóng góp những ý kiến về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp gắn với văn hóa và sáng tạo, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong việc gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị quý báu mà các thế hệ cha ông đã để lại", anh Hoài bày tỏ.