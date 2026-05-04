Lựa chọn tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn lần thứ XIII

Chiều 4.5, tại NXB Kim Đồng, Hội đồng giám khảo vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tổ chức chấm, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và đề xuất sử dụng làm tranh cổ động chính thức phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn phối hợp NXB Kim Đồng tổ chức, được phát động hơn 2 tháng qua và nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của đông đảo tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận 1.852 tác phẩm dự thi đến từ tất cả các tỉnh, thành phố, với thành phần tham gia đa dạng, từ các họa sĩ lão thành đến sinh viên, học sinh.

Hội đồng giám khảo vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: XUÂN TÙNG

Qua vòng sơ khảo diễn ra ngày 28.4, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 60 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Từ đó, tiếp tục lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu trình Hội đồng chung khảo xem xét, chấm điểm và quyết định giải thưởng chính thức.

Hội đồng giám khảo vòng chung khảo gồm 7 thành viên, do họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm Phó chủ tịch Hội đồng. Cùng tham gia có đại diện Ban Công tác Đoàn, NXB Kim Đồng và các họa sĩ chuyên ngành đồ họa.

Hội đồng lựa chọn trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo cơ cấu giải thưởng, Hội đồng sẽ lựa chọn 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đồng thời, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được đề xuất để Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn làm tranh cổ động chính thức tuyên truyền cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc thi được kỳ vọng góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tạo dấu ấn nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên, thanh niên hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.