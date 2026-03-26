Văn hóa

NXB Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên, tái bản loạt tiểu thuyết kinh điển

Hữu Tín
26/03/2026 14:54 GMT+7

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ra mắt Tủ sách Thanh niên. Điểm nhấn là sự trở lại của những pho tiểu thuyết, những cuốn sách "gối đầu giường" từng định hình lý tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam thập niên 1970.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên tại Hà Nội. Buổi lễ ra mắt là cầu nối giữa các giá trị truyền thống và khát vọng của thế hệ Gen Z, Gen Alpha trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định: "Thói quen đọc sách là nền tảng cốt lõi để xây dựng lớp thanh niên có tri thức, bản lĩnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại sự kiện ra mắt tủ sách

Ảnh: BTC

Sách là hành trang vào kỷ nguyên vươn mình

Trong đợt ra mắt đầu tiên, Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu. Tâm điểm là bộ 3 tiểu thuyết kinh điển về người lính: Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Mẫn và tôi (Phan Tứ) và Dưới đám mây màu cánh vạc (Thu Bồn).

Được viết ngay tại chiến trường khốc liệt, những trang văn này từng là "vật bất ly thân" của thanh niên thập niên 1970. Qua đó, độc giả trẻ hôm nay được gặp lại những hình mẫu lý tưởng như Lữ, Hiền, Thiêm, Mẫn... những người đã sống và yêu hết mình giữa lứa bom, minh chứng cho việc tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện cùng tình yêu Tổ quốc.

Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký, đến sách danh nhân… gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài

Ảnh: NXB

Không chỉ dừng lại ở mảng chiến tranh, tủ sách còn mở rộng sang các thể loại nhật ký, hồi ký và sách danh nhân. Những tác phẩm như Mãi mãi tuổi hai mươi (liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) hay hồi ký Tổ quốc – Quê hương và Gia đình tôi (nhà cách mạng Lê Quang Vịnh) mang đến cái nhìn chân thực của người trong cuộc về lý tưởng dâng hiến.

Bên cạnh đó, mảng sách nước ngoài với các nhân vật kinh điển như Pavel Korchagin (Thép đã tôi thế đấy) hay phi công Aleksey Maresyev (Một người chân chính) tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời gian về bản lĩnh vượt khó và khát vọng tự do trong kỷ nguyên vươn mình.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết Tủ sách Thanh niên là một phần trong chiến lược dài hạn. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục ra mắt thương hiệu 2045 Books (về công nghệ, kỹ năng) và mảng văn trẻ để tạo sân chơi cho các cây bút mới, đồng thời triển khai giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho người trẻ.

Nhân sự kiện này, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách cho 34 tỉnh, thành cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn".

Tin liên quan

Người trẻ mong chờ gì từ sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên?

Tham dự sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên diễn ra tại Đường sách TP.HCM vào sáng 10.12, nhiều bạn trẻ mong muốn được đón nhận những đầu sách được giới thiệu, đồng thời hào hứng khi gặp gỡ các đại sứ văn hóa đọc như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Hoa hậu Lương Thùy Linh.

