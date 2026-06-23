Sáng 23.6, những chuyến bay chở đại biểu từ 11 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đã lần lượt hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Tất cả đều mang theo những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ về với Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Sắc xanh về sân bay Nội Bài

Hạ cánh sớm nhất trong ngày là đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng . Trong sắc áo xanh quen thuộc, họ mang đến Hà Nội một tinh thần phấn khởi và tự hào. Trong dòng người rạng rỡ, có đại biểu lần đầu tiên khoác trên mình trọng trách đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng. Sự bỡ ngỡ hòa cùng niềm tự hào và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Ban tổ chức.

Hòa cùng không khí của tuổi trẻ, đoàn đại biểu thành phố Huế mang theo tâm tư của hàng triệu thanh niên vùng đất Cố đô, với khát vọng biến các giá trị di sản thành động lực đổi mới.

Đoàn đại biểu TP.Đà Nẵng đáp chuyến bay đầu tiên xuống sân bay Nội Bài sáng 23.6 ẢNH: UYÊN LÊ

Trong hai ngày 24 và 25.6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra với 4 phiên làm việc. Đây là nơi hội tụ trí tuệ của 786 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tỷ lệ đại biểu trẻ, nữ giới và người dân tộc thiểu số thể hiện bức tranh đa dạng và tính đại diện sâu rộng của tổ chức Đoàn.



