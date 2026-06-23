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Giáo dục

Bắt tay với đại học Hàn Quốc, sinh viên y Đà Nẵng ‘bước ra thế giới’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Thông qua thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Youngsan (Hàn Quốc), sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa trong môi trường quốc tế.

Chiều 23.6, tại thành phố Đà Nẵng, Trường cao đẳng Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường đại học Youngsan (Hàn Quốc), đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa 2 cơ sở giáo dục.

Buổi lễ được xem là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, giao lưu giảng viên và sinh viên giữa 2 trường; đồng thời mở rộng cơ hội học tập, thực tập và phát triển nghề nghiệp cho người học trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Sinh viên y Đà Nẵng ‘bước ra thế giới’ sau bắt tay với đại học Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo 2 nhà trường ký kết biên bản hợp tác

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, Trường đại học Youngsan và Trường cao đẳng Y tế Đà Nẵng thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác trọng tâm như phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; trao đổi tài liệu học thuật, giáo trình, ấn phẩm khoa học và các nguồn học liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu; trao đổi giảng viên, chuyên gia tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo và các hoạt động học thuật; trao đổi sinh viên tham gia học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa.

Hai trường cũng sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên. Các hoạt động hợp tác sẽ được thống nhất và triển khai theo từng chương trình riêng biệt trên cơ sở điều kiện thực tế và nguồn lực của mỗi đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Choi Sook Hee, Hiệu trưởng Trường Sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học Youngsan, bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa 2 trường sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các chương trình trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

"Từ dấu mốc ký kết này, hai bên sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực. Đây sẽ là cầu nối góp phần vào sự phát triển của mỗi nhà trường cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc", bà Choi Sook Hee nhấn mạnh.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, đánh giá sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

"Sự kiện ký kết không chỉ là hoạt động hợp tác giữa 2 cơ sở giáo dục mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của thành phố Đà Nẵng trong việc tăng cường hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao", ông Thụy khẳng định.

Sinh viên y Đà Nẵng ‘bước ra thế giới’ sau bắt tay với đại học Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại lễ ký kết

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Thụy, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn xác định hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thành phố khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế uy tín, thúc đẩy trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Lễ ký kết hôm nay được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Đồng thời tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho giảng viên, sinh viên của 2 nhà trường", ông Thụy nói.

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