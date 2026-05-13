Giáo dục

Kết nối sinh viên với thị trường việc làm, thực tập quốc tế

Đỗ Trường
13/05/2026 16:44 GMT+7

Hơn 30 ngành nghề, nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia ngày hội việc làm (VGU Career Fair 2026) mang lại nhiều cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên.

Ngày 13.5, Trường đại học Việt Đức (VGU), phường Thới Hòa, TP.HCM tổ chức chương trình VGU Career Fair 2026 – Ngày hội việc làm thường niên với hơn 30 ngành nghề, nhà tuyển dụng trong và ngoài nước tham gia.

Chương trình VGU Career Fair 2026 đã mang đến hơn 80 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên Trường đại học Việt Đức và kết nối giữa sinh viên với thị trường lao động quốc tế.

VGU Career Fair 2026 cho phép sinh viên phỏng vấn trực tiếp và tại chỗ đối với nhà tuyển dụng, đây là điểm khác biệt đối với các chương trình tuyển dụng truyền thống.

Chia sẻ về điểm khác biệt trong tuyển dụng này, ông My Tran, Giám đốc thương mại Công ty TNHH GBC Engineers Việt Nam, cho biết: "Các bạn đừng chờ khi đã 100% sẵn sàng. Quan trọng là các bạn đối diện với những việc chưa biết như thế nào và phải học nhanh. Thứ hai, các bạn đừng chờ giao tác, hãy quan sát hãy học hỏi, đặt câu hỏi và chủ động trong công việc, chủ động đưa ra ý kiến. Và cuối cùng là chuẩn bị ngôn ngữ và công nghệ, đặc biệt bây giờ AI là một trong những đòn bẩy cũng như là công cụ để tìm kiếm cơ hội tuyển dụng".

Tham gia tuyển dụng tại chương trình, ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện German Industry and Commerce Vietnam, cho biết các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam luôn đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua những khảo sát thường niên được thực hiện trên quy mô toàn cầu.

"Nếu trước đây doanh nghiệp Đức chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo – những lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Peter Kompalla cho biết thêm.

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp, VGU Career Fair 2026 không chỉ là một ngày hội tuyển dụng mà còn là nền tảng giúp sinh viên chủ động tiếp cận nhà tuyển dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh tế – quản lý, thông qua việc tiếp cận các tình huống thực tiễn, sinh viên có điều kiện hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng cũng như định hướng nghề nghiệp trong dài hạn.

Tiến sĩ Thomas Aulig, Phó hiệu trưởng VGU, cho biết các hoạt động như ngày hội việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên tiếp cận sớm với doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp ngay từ quá trình học tập.

"Thông qua việc gặp gỡ chuyên gia và nhà tuyển dụng, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, triển vọng nghề nghiệp cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết cho quá trình chuyển tiếp từ đại học sang môi trường doanh nghiệp", tiến sĩ Thomas Aulig chia sẻ.

