Giáo dục

Liên hoan sinh viên kiến trúc: Tác phẩm sáng tạo gắn với công nghệ

Đỗ Trường
19/04/2026 10:58 GMT+7

Tối 18.4, Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XV đã chính thức bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các trường đạt giải thi thiết kế, đồ họa, đồ án…

Đến dự lễ bế mạc và trao giải (diễn ra tại Trường đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, TP.HCM) có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; GS-TS René Thiele, Hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức; ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam… cùng các chuyên gia, giảng viên và sinh viên đến từ các trường đào tạo kiến trúc trên toàn quốc.

Các tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc phản ánh năng lực sáng tạo và tinh thần làm việc liên ngành.

Ban tổ chức Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc trao giải nhất chung cuộc cho Trường đại học Việt Đức

Ở hạng mục thiết kế logo, nhiều tác phẩm đã được đánh giá cao nhờ tư duy thị giác hiện đại và khả năng truyền tải thông điệp kiến trúc trong bối cảnh mới. 

Giải nhất được trao cho sinh viên Nguyễn Vũ Phú Vinh (Trường đại học Việt Đức); Giải nhì thuộc về Nguyễn Khánh Linh (sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung) và giải ba được trao cho các sinh viên Nguyễn Linh Công (Trường đại học Kiến trúc TP. HCM), Lê Văn Lộc (sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung), Vũ Chiêu Trân (sinh viên Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trao giải nhất cho sinh viên đạt giải thiết kế logo

Hạng mục nghệ thuật sắp đặt, giải nhất được trao cho Trường đại học Việt Đức với tác phẩm nổi bật về ý tưởng và cách thể hiện không gian…

Kết quả chung cuộc, giải nhất được trao cho Trường đại học Việt Đức với tác phẩm nổi bật về ý tưởng và cách thể hiện không gian. Giải nhì thuộc về Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Kiến trúc TP.HCM.

Có 3 giải ba được trao cho Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường đại học Xây dựng Hà Nội và Trường đại học Văn Lang.

Tin liên quan

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM dự liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc

Tối 15.4, Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XV năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM) với gần 1.000 sinh viên tham gia.

Sinh viên kiến trúc toàn quốc quy tụ về Huế thi thiết kế về di sản

Sinh viên kiến trúc ĐH Duy Tân kết nối và sáng tạo cùng triển lãm ‘Tropiceering Vietnam’

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên đào tạo kiến trúc Trường đại học Việt Đức TP.HCM Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc liên hoan sinh viên kiến trúc
