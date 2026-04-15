Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM dự liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc

Đỗ Trường
15/04/2026 20:26 GMT+7

Tối 15.4, Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XV năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM) với gần 1.000 sinh viên tham gia.

Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XV do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp Hội Kiến trúc sư TP.HCM và Trường đại học Việt Đức (VGU) tổ chức. Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, lãnh đạo một số sở, ngành cùng 27 trường đại học.

Sinh viên Trường đại học Việt Đức tham gia liên hoan

Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc 2026 với chuỗi các hoạt động chuyên môn quan trọng của mạng lưới các cơ sở đào tạo kiến trúc, nhằm tạo dựng môi trường học thuật, sáng tạo và kết nối giữa các thế hệ kiến trúc sư tương lai.

Sinh viên thiết kế không gian trưng bày tham gia liên hoan

Với chủ đề "ARCHINNOVATION – Kiến trúc trong kỷ nguyên công nghệ", Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc hướng tới sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận thiết kế và xây dựng, dưới tác động của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), thực tế ảo (VR/AR) và vật liệu thông minh.

Các hoạt động của liên hoan diễn ra tại Trường đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, TP.HCM) và phường Bình Dương là địa phương tập trung 7 khu công nghiệp nhiều nhất cả nước cũng tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế phát triển đô thị, hạ tầng và kiến trúc công nghiệp, góp phần gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc có nhiều các hoạt động chuyên môn

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức, cho biết liên hoan toàn quốc cũng là dịp để sinh viên ngành kiến trúc tham gia sáng tạo, giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau qua những chủ đề không chỉ mang giá trị văn hóa, di sản, truyền thống, gắn liền với những địa danh nơi diễn ra sự kiện mà còn đặt ra những vấn đề mang tính thời sự, phản ánh các thách thức, bối cảnh thời đại như biến đổi khí hậu, hội nhập, phát triển bền vững, công nghệ số…

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận