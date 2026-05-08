Kết nối hơn 40 doanh nghiệp tìm kiếm việc làm cho sinh viên

Ngày 8.5, Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi (thành phố Đồng Nai) tổ chức chương trình Ngày hội việc làm Sonadezi College năm 2026.

Sinh viên chăm chú tìm hiểu nghề nghiệp tại ngày hội ẢNH: LÊ LÂM

Để tổ chức ngày hội này, nhà trường đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai, Hiệp hội Thương mại Đài Loan - Chi hội Đồng Nai và Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa.

Theo đó đã có hơn 40 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến trường tham gia tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, vi mạch điện tử, quản trị kinh doanh tài chính - ngân hàng, công nghệ may…

Đây là hoạt động thường niên được Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi duy trì từ năm 2010. Đến nay, nhà trường đã kết nối với hơn 300 doanh nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho hàng ngàn sinh viên tìm kiếm cơ hội tham quan, thực tập và làm việc sau tốt nghiệp.