Đà Nẵng: Cấp xã quá tải sau phân cấp, nhiều địa phương kiến nghị bổ sung nhân lực

Sáng 23.6, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế và làm việc với 4 xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà nhằm đánh giá tình hình hoạt động sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời lắng nghe những khó khăn, kiến nghị từ cơ sở.

Bộ máy cơ bản ổn định nhưng còn nhiều khó khăn

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước, cho biết mô hình Đảng ủy các cơ quan Đảng và Đảng ủy UBND xã là mô hình mới, chủ yếu hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách nên phát sinh không ít khó khăn trong quá trình vận hành. Một số nhiệm vụ còn chồng chéo, xuất hiện khâu trung gian trong xử lý công việc.

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở cấp xã tăng đáng kể trong khi một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới về chuyên môn, công nghệ thông tin cũng như kỹ năng xử lý công việc trong môi trường chính quyền điện tử.

Nhiều địa phương hiện đang thiếu nhân lực ở các lĩnh vực y tế, kế toán, địa chính, công nghệ thông tin; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị; sự phối hợp giữa các đơn vị cấp khu vực với chính quyền xã có lúc chưa chặt chẽ.

Nền kinh tế địa phương vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Công tác thu hút đầu tư còn hạn chế, khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhỏ lẻ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn khó khăn. Hạ tầng giao thông tại một số khu vực chưa đồng bộ. Nhiều trường học, trạm y tế đã xuống cấp; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh chưa tương xứng...

Các địa phương kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; đầu tư, mở rộng các tuyến đường ĐT614, ĐT615, ĐT615B nhằm tăng cường liên kết vùng.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu, nhưng địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, nêu kiến nghị tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Tài, tiêu chuẩn cán bộ ngày càng cao trong khi một số cán bộ lớn tuổi hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, khiến công tác bố trí nhân sự gặp nhiều thách thức. Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện và cấp tỉnh được chuyển về cấp xã nhưng số lượng cán bộ còn hạn chế, một số vị trí chưa có nhân lực phù hợp nên áp lực công việc ngày càng lớn.

"Mặc dù dân số không quá đông nhưng địa bàn rộng, số lượng hồ sơ hành chính và văn bản cần xử lý hằng năm rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công và giải quyết thủ tục cho người dân", ông Tài nói.

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong lãnh đạo, điều hành

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã trên địa bàn cơ bản đã ổn định tổ chức bộ máy. Mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện. Theo ông, Trung ương sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá khách quan sau 1 năm thực hiện mô hình nhằm nhận diện những tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét việc rà soát, điều chỉnh đơn vị hành chính nếu cần thiết; tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lãnh đạo, điều hành.

"AI không phải là công cụ thay thế con người nhưng có thể hỗ trợ tổng hợp, phân tích dữ liệu, tham mưu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả công việc", ông Quang nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ" trong xử lý công việc; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

"Các địa phương phải chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn", Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Đối với định hướng phát triển kinh tế, ông Lê Ngọc Quang đề nghị các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Ngoài ra, cần chủ động rà soát quy hoạch, xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với lợi thế từng vùng, gắn với liên kết phát triển chung của khu vực phía tây nam thành phố nhằm hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp, du lịch và dịch vụ bền vững.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xử lý toàn bộ các kiến nghị của 4 xã; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền thành phố và nội dung cần kiến nghị Trung ương.

"Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết, không để kéo dài. Thành phố cũng sẽ ưu tiên nguồn lực trong khả năng để đầu tư các công trình hạ tầng mang tính kết nối, tạo động lực phát triển cho khu vực, nhất là các tuyến giao thông liên vùng và các công trình phục vụ phát triển du lịch, kinh tế địa phương", ông Quang khẳng định.