Nỗi lòng cán bộ cấp xã Khánh Hòa: Thiếu người, thêm việc, quy trình phải ‘tự mò’

Ngày 22.5, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với gần 200 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tại hội trường UBND tỉnh.

Đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi 7 hội nghị đối thoại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Khánh Hòa vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ đội ngũ tuyến cơ sở.

Tại hội nghị, các ý kiến được tổng hợp thành 7 nhóm vấn đề lớn và đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp. Trong đó, câu chuyện nhân sự và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp trở thành nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất.

Thiếu người, thiếu hướng dẫn khi vận hành chính quyền 2 cấp

Nhóm vấn đề được phản ánh nhiều nhất liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ.

Đại diện các xã, phường như Phan Rang, Tu Bông, Cà Ná, Bác Ái Tây cho biết địa bàn rộng, dân số đông nhưng số lượng công chức chưa đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy. Xã Khánh Vĩnh kiến nghị tăng số phòng chuyên môn vì 2 phòng: Kinh tế và Văn hóa - xã hội đang phải xử lý khối lượng công việc lớn, trong khi thực tế nhiều nơi chưa đủ nhân sự.

Các xã như Khánh Sơn, Phước Hậu, Anh Dũng, Hòa Thắng và nhiều địa phương khác kiến nghị cho phép ký hợp đồng trong biên chế, nhất là ở lĩnh vực đất đai và công nghệ thông tin, là những vị trí đang thiếu nhân lực.

Cán bộ phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là đội ngũ không chuyên trách sau khi chấm dứt nhiệm vụ. Đại diện phường Hòa Thắng cho biết hiện chưa có cơ chế rõ ràng để ký hợp đồng lao động hoặc nguồn kinh phí cụ thể, dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm trong khi biên chế chính thức vẫn thiếu.

Trước kiến nghị này, Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết đang tổng hợp, tham mưu phương án tiếp nhận những trường hợp đủ điều kiện vào làm công chức hoặc viên chức. Đây được xem là cơ hội để lực lượng này được tuyển dụng chính thức, tuy nhiên hiện chưa có lộ trình cụ thể.

Ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Anh Dũng, chia sẻ về những vướng mắc hỗ trợ cán bộ tại địa phương đặc biệt khó khăn ẢNH: BÁ DUY

Cán bộ cơ sở "tự mò mẫm" quy trình

Liên quan cơ chế vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, cán bộ các xã Trung Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Đông Hải, Thuận Bắc, Diên Lâm phản ánh nhiều nhiệm vụ chuyên môn đã được phân cấp về cấp xã, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, giáo dục và đầu tư nhỏ lẻ, nhưng thiếu hướng dẫn quy trình thực hiện cụ thể.

Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh với cấp xã chưa thống nhất khiến nhiều cán bộ cơ sở lúng túng, không biết đầu mối trao đổi, phải tự tìm hiểu từng bước triển khai công việc. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh sớm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất lộ trình thực hiện và tổ chức tập huấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, giải đáp thắc mắc của các cán bộ ẢNH: BÁ DUY

Về nhóm xây dựng hệ thống chính trị, xã Ninh Phước phản ánh mô hình Đảng bộ trong các cơ quan hành chính cấp xã sau sáp nhập hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng, dễ chồng chéo.

Về nhóm chế độ, chính sách, các địa phương Phan Rang, Công Hải, Ninh Hải, Khánh Sơn đồng loạt kiến nghị sớm có hướng dẫn phụ cấp chức vụ cho các chức danh HĐND cấp xã như Phó chủ tịch HĐND, Phó trưởng ban.

Xã Khánh Sơn và Tân Định phản ánh định mức chi thường xuyên quá thấp, không đủ chi khen thưởng và vận hành bộ máy cả năm. Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhiều địa phương cũng kiến nghị sớm hoàn thành đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống đất đai, một cửa và dân cư.

Ông Trần Gia Văn, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, trả lời các kiến nghị tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

"Không để cơ sở phải tự mò mẫm"

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát toàn diện từng địa phương để tham mưu phương án bố trí biên chế phù hợp, ưu tiên những nơi có địa bàn rộng, dân số đông và khối lượng công việc lớn. Các sở, ngành phải chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng cấp xã, không để cơ sở phải tự mò mẫm quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền tỉnh sẽ được kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, kết luận tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở các chỉ đạo cụ thể mà còn ở phương thức làm việc. Ông nhìn nhận lãnh đạo các sở, ngành cần chủ động hơn trong nắm bắt thực tế cơ sở, đề nghị dành thời gian trao đổi trực tiếp với chủ tịch xã, bí thư xã để tháo gỡ vướng mắc kịp thời thay vì chờ đến các hội nghị tập trung.

Ông Trần Phong cũng nhắc lại thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vừa qua. Theo ông, dù thời gian chuẩn bị ngắn, địa bàn mới, con người mới nhưng kết quả đạt được vượt kỳ vọng. Từ đó, ông khích lệ đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

"Tôi tin chắc rằng những vướng mắc sẽ được tháo gỡ nhanh và kết quả sẽ chuyển biến trông thấy rõ", ông Trần Phong nhấn mạnh.