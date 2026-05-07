Cà Mau nhìn nhận những tích cực và bất cập sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp

Chiều 7.5, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính sách hỗ trợ cán bộ làm việc xa nhà sau sắp xếp bộ máy

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác và xử lý theo quy định. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 90 cơ sở, còn các xã, phường quản lý 219 cơ sở.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau cơ bản đã đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực ẢNH: G.B

Để phục vụ vận hành bộ máy mới, năm 2025 tỉnh bố trí hơn 148 tỉ đồng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và nhà ở công vụ. Đồng thời, 25 xã, phường được hỗ trợ hơn 45,4 tỉ đồng để cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, thiết bị làm việc.

Riêng năm 2026, tỉnh tiếp tục phân khai danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản cho các sở, ngành với tổng kinh phí hơn 53 tỉ đồng.

UBND tỉnh đã mua sắm mới 73 ô tô để trang bị cho các xã, phường phục vụ công tác. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 1.144 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc, với tổng kinh phí hơn 28 tỉ đồng.

Một trong những chi tiết đáng chú ý tại hội nghị là thông tin về chính sách hỗ trợ cán bộ làm việc xa nhà sau sắp xếp bộ máy. Theo đó, người làm việc tại xã mới cách nhà từ 15 km trở lên được hỗ trợ 1,82 triệu đồng mỗi tháng, gồm tiền thuê nhà, đi lại và sinh hoạt; trường hợp dưới 15 km được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Chính sách áp dụng từ ngày 1.7 đến 31.12.2025, với 6.312 người được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 37 tỉ đồng.

Áp lực dồn về cấp xã, dữ liệu liên thông còn "kẹt"

Tại hội nghị, ông Lâm Bảo Xuyên, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho rằng mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa hiện còn thấp so với thực tế công việc. Trong khi đó, nguồn nhân lực tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường lại hạn chế, không tương xứng với khối lượng hồ sơ ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho rằng việc bố trí cán bộ tại một số xã chưa phù hợp chuyên môn sau sắp xếp bộ máy ẢNH: G.B

Theo ông Xuyên, việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống, nhất là ở lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công… vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến tình trạng xử lý thủ công hoặc phải yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, nhìn nhận việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở một số xã sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vẫn chưa thật sự phù hợp với năng lực, chuyên môn.

Ngoài ra, một số văn bản hướng dẫn còn chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa Sở Giáo dục - Đào tạo với UBND cấp xã trong quản lý, tuyển dụng và sử dụng viên chức ngành giáo dục.

Lĩnh vực y tế cũng xuất hiện nhiều khó khăn khi việc thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế còn chậm do chưa thống nhất định mức kinh tế - kỹ thuật từ Bộ Y tế. Điều này khiến các cơ sở y tế gặp khó trong tự chủ tài chính, trong khi một số trạm y tế cấp xã vẫn chưa triển khai đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn.

Lý giải nguyên nhân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho rằng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là mô hình mới, nhiều nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, thời gian triển khai gấp, yêu cầu thích ứng nhanh trong khi nguồn lực và điều kiện thực tế còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi có lúc chưa thật sự quyết liệt.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhìn nhận nhiều địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn về đất đai, xây dựng và công nghệ thông tin ẢNH: G.B

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau cơ bản đã đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian; công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh; chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét; việc xử lý tài sản công và hỗ trợ cán bộ được triển khai kịp thời.

Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại như bố trí cán bộ ở một số nơi chưa phù hợp chuyên môn, năng lực đội ngũ trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin còn thiếu và yếu, đặc biệt ở cấp xã. Theo ông, khối lượng nhiệm vụ chuyển về cơ sở tăng rất nhanh nhưng điều kiện bảo đảm chưa đồng bộ, khiến nhiều nơi còn lúng túng trong xử lý công việc. Cùng với đó là tình trạng nhiều trụ sở xuống cấp, chật hẹp, thiếu trang thiết bị phục vụ làm việc.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất sắp xếp ấp, khóm theo quy định; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường nguồn lực và công tác kiểm tra, giám sát.