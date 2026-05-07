Cá chết hàng loạt: Cà Mau yêu cầu ACV nhanh đánh giá thiệt hại, hỗ trợ dân

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn (hôm 6.5) chỉ đạo xử lý vụ việc thiệt hại cây trồng, vật nuôi tại khóm 3 và khóm 4, phường Tân Thành, liên quan quá trình thi công dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Theo chỉ đạo, UBND phường Tân Thành được giao chủ trì tổ chức họp với các đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất phương án, lộ trình và thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục môi trường sản xuất bị ảnh hưởng. Đồng thời, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân bức xúc, mang cá chết đến buổi họp dân ẢNH: G.B

UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) khẩn trương phối hợp các ngành chức năng đánh giá mức độ ảnh hưởng, xem xét hỗ trợ các hộ dân và thống nhất giải pháp khôi phục môi trường sản xuất trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó là yêu cầu chấn chỉnh ngay quy trình thi công, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để vụ việc kéo dài. Theo báo cáo số 638/BC-SNNMT ngày 30.4.2026 của Sở Nông nghiệp - Môi trường, phản ánh của người dân về tình trạng cá chết đã xuất hiện từ giữa tháng 1.2026 nhưng tiến độ giải quyết chậm, chưa khắc phục được những ảnh hưởng môi trường đang diễn ra.

Thực tế kiểm tra cho thấy trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã bơm cát nhưng đắp bờ bao thấp. Tại khu vực kênh Đường Xuồng, bờ bao bị vỡ, khiến nước từ khu vực thi công chảy trực tiếp ra ngoài kênh, tác động đến nguồn nước xung quanh.

Theo thống kê của địa phương, đã có 92 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích lên đến 85,381 héc ta ẢNH: G.B

Kết quả lấy 5 mẫu nước mặt tại khu vực giáp ranh dự án và các ruộng lúa lân cận cho thấy chất lượng nước đều bị ô nhiễm, nằm ở mức từ trung bình đến rất xấu (mức B, C, D). Đáng chú ý, độ mặn dao động từ 9,84‰ đến 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là quá trình bơm cát phục vụ thi công, sử dụng nguồn nước từ kênh Xáng Cà Mau - Bạc Liêu và kênh Quản lộ Phụng Hiệp, dẫn đến nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của người dân.

Thống kê từ địa phương cho thấy đã có 92 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích lên đến 85,381 héc ta, liên quan đến lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. UBND phường Tân Thành cũng đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại từ người dân tại khóm 3 và khóm 4.

Ngày 7.5, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết sau 3 ngày triển khai, địa phương đã kiểm kê được 39 trong tổng số 92 hộ bị thiệt hại do bị nhiễm mặn.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi. Nguyên nhân bước đầu được xác định là quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.